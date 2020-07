Judoleraar gaat in gymzaal wonen: 'De hele zijkant wordt van glas'

De judoleraar en zijn leden moesten vaak naar Papendal en andere plekken in het land afreizen om te kunnen judoën. Maar dat is nu verleden tijd.

Meijer besloot de gymzaal aan de Torum in Scheemda drie jaar geleden te kopen, toen hij op de radio hoorde dat de gemeente Oldambt ervan af wilde. Na enige onderhandelingen werden de partijen het eens over de koop.

De eerste balken in de zaal zijn geplaatst voor de verbouwing. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Woon- en sportgedeelte

Deze week zijn de eerste stappen gezet voor de ingrijpende verbouwing. 'Je kunt het zien, want de stenen voor de tussenmuur zijn net aangeleverd. Het idee is dat we het gebouw in tweeën scheiden. Aan de ene kant komt de woning, aan de andere kant de dojo', legt Meijer uit.

De sportzaal wordt zo'n honderd vierkante meter groot. De woning wordt iets groter, rond de 150 vierkante meter. 'De zijkant wordt volledig van glas. Dus je kunt vanaf de straatkant helemaal de woning in kijken. De dojo krijgt natuurlijk wel een andere ingang. Mensen hoeven niet door mijn woonkamer heen.'

De zaal vanaf de andere kant. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

'Bijna geen dojo's'

Wonen pal naast je werk, is dat wel zo prettig? 'Voor mij wel', vindt de judoleraar. 'In Groningen is bijna in elke dorp of stad wel een plek om te trainen, maar dojo's zijn er bijna niet. Daarom doe ik dit', zegt hij.

Ondanks de verbouwing gaan de judolessen op donderdagavond gewoon door in de Scheemder gymzaal. De bedoeling is dat de verbouwingswerkzaamheden voor de dojo na de zomer helemaal zijn afgerond. De werkzaamheden aan de woning zullen naar verwachting langer in beslag nemen.

Lees ook:

- 'Toukomstplan' voor dojo in oude gymzaal Winsum