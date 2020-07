Milde coronaklachten, moeilijk herstel: 'Ik lag als een goudvis naar adem te happen'

Coronapatiënten die niet opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis, lijken moeizamer te herstellen dan patiënten die wel in het ziekenhuis opgenomen moesten worden.

Dat blijkt uit een enquête onder longartsen in Nederland.

In de poliklinieken is volgens de NOS 'een golf van ex-COVID-19-patiënten met ademhalingsproblemen en vermoeidheid' te zien. Hoewel dat in Groningen in veel mindere mate het geval is. zijn de klachten van deze patiënten er niet minder om.

Ik lag soms als een goudvis naar adem te happen Allina - Groningse met milde coronaklachten

De 62-jarige Allina kan erover meepraten. De Groningse werd op 22 maart ziek en lag soms 'als een goudvis naar adem te happen'. Ze werd per ambulance naar het Ommelander Ziekenhuis (OZG) gebracht, maar testte negatief op corona. Onlangs bleek ook haar antistoffentest negatief.

Schone foto's

Haar huisarts is er echter van overtuigd dat corona de boosdoener is en verwees Allina door naar de longarts. Daar werd ze nog niet veel wijzer. 'Op de foto's was helemaal geen afwijking te zien, mijn longen waren superschoon. Alleen mijn longinhoud bleek veel te laag.'

Mogelijk wordt het afweersysteem bij een 'mild' ziekteverloop minder aangezwengeld, waardoor het herstel trager is Leon van den Toorn - Voorzitter longartsenvereniging

Dat beeld past bij de uitkomsten van een enquête van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), waar ongeveer honderd artsen op reageerden.

'We zien dat bijna alle patiënten klagen over aanhoudend moeizaam ademen en een slecht inspanningsvermogen, terwijl de afwijkingen op de longfoto's vrij gering zijn', zegt Leon van den Toorn, voorzitter van de longartsenvereniging.

'Mogelijk wordt het afweersysteem bij een 'mild' ziekteverloop minder aangezwengeld, waardoor er minder antistoffen vrijkomen en het herstel dus trager is.'

Van den Toorn pleit voor meer onderzoek op dit gebied.

'Mijn energie is op'

Meer onderzoek volgt in elk geval voor Allina. Zij meldt zich vandaag, vier maanden nadat ze ziek werd, opnieuw in het OZG. Ditmaal voor een longfunctietest. Ze hoopt dat die meer duidelijkheid kan scheppen, want naast de fysieke klachten is zo'n maandenlange ziekte ook mentaal slopend.

'Mijn energie is op, dat is echt waardeloos', verzucht ze. 'Ik hoop dat ze me kunnen vertellen wat er aan de hand is en wat er aan te doen is.'

Geen grote toestroom

Waar de poli's landelijk grote aantallen longpatiënten met dergelijke klachten zien, valt dat in Groningse ziekenhuizen dus mee. Longarts Henk Kramer van het Martini Ziekenhuis kan het ziektebeeld wel bevestigen.

'We zien nu inderdaad mensen die niet opgenomen zijn, maar maanden nadien nog steeds vermoeidheidsklachten hebben en benauwd zijn bij inspanning. Dat kan uiteindelijk tot concentratieproblemen leiden. Die mensen kloppen nu alsnog aan bij de longarts.'

Ook in het UMCG is het ziektebeeld bekend. Daar zijn de afgelopen drie weken vijf nieuwe patiënten via de huisarts doorverwezen met corona-achtige klachten. Het OZG meldt eveneens 'een paar verwijzingen met aanhoudende longklachten, maar niet significant'.

Lees ook:

- Antistoffen als bewijs voor corona: 'Ik voel me eindelijk serieus genomen'

- Wel de klachten, geen corona: deze Groningers hopen op erkenning