Een noodknop voor senioren die overal werkt, kan dat?

Dertig inwoners van de gemeente Het Hogeland testen de noodknop die het overal zou moeten doen. Het apparaatje is ontwikkeld door het bedrijf Montr en maakt gebruik van 5G-techniek.

‘Het voordeel is dat de knop ook buitenshuis gebruikt kan worden. Wij willen heel graag de leefbaarheid verbeteren. Door deze noodknop kunnen mensen langer zelfstandig thuis blijven wonen’, legt Rake uit.

Testpersoon

Jitske Zwart is één van de personen die is gevraagd om de noodknop te testen. ‘De eerste keer werkte het prima. Ik ben direct door de meldkamer teruggebeld. Er was toen niks aan de hand, hoor. Dat was een eerste test. Maar de knop werkte vandaag niet. Dat wordt opgelost.’

Mensenwerk Hogeland werkt ook mee aan het project door de testpersonen te ondersteunen. De zorg- en welzijnsorganisatie merkt dat er bij ouderen behoefte is aan een nieuwe noodknop omdat moderne telefoons te ingewikkeld, te zwaar of te groot zijn.

Bij twee keer drukken legt de noodknop contact met de alarmcentrale. Die belt dan ter controle eerst met de persoon zelf. Reageert die niet, dan wordt contact gezocht met iemand uit zijn of haar netwerk. Bijvoorbeeld een buurman of een familielid dat vlak bij woont en kan gaan kijken. Als de contactpersonen onbereikbaar zijn, worden de hulpdiensten ingeschakeld.

De noodknop. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Uitkomst

‘Ik heb geen ervaringen met andere noodknoppen. Ik hoor van anderen dat die vaak geen bereik hebben of niet goed werken. Deze noodknop zou een uitkomst zijn, bijvoorbeeld als je valt tijdens het boodschappen doen’, zegt Jitske. Ze is zelf al een keer in een situatie geweest dat een noodknop handig was.

Even vrienden of familie bellen kon niet toen ik onderaan de trap lag. Een noodknop was dan handig Jitske Zwart - Testpersoon 5G-noodknop

‘Ik ben een keer van de trap gevallen. Ik sloeg een trede over en ineens lag ik beneden. Dan schrik je wel hoor. Ik moest echt even bijkomen. Vrienden en kennissen zeiden later tegen mij dat ik even had moeten bellen. Maar ja, dat kon niet toen ik onderaan die trap lag. Een noodknop was dan handig’, zegt Jitske.

Het 5G-netwerk waar de noodknop verbinding mee maakt is van VodafoneZiggo. ‘De noodknop verstuurt bij nood een klein signaal en werkt dus niet zoals een mobiele telefoon. Daardoor is de dekking heel groot’, aldus Rake.

Peter Rake met de noodknop. (Foto: Jeroen Berkenbosch/RTV Noord)

Netwerken

Het 5G-netwerk is nog niet helemaal uitgerold en onlangs is de veiling van de frequenties gestart. Er wordt momenteel getest op een 4G-netwerk. ‘We gebruiken een 5G-technologie die eigenlijk nog gebruik maakt van 4G-frequenties. En dat is nu al een landelijk goed dekkend netwerk. Datzelfde netwerk wordt ook ingezet als 5G operationeel is’, legt Rake uit.

De nieuwe noodknop heeft het formaat van een sleutelhanger en met een gewicht van nog geen dertig gram kan het zo in een koordje om de nek.

Polsbandjes

‘Ik heb hem liever om de pols. Want dan kan ik er makkelijker bij. Want het is anders een heel gedoe en zoeken als ik hem onder een dikke winterjas draag. Dus misschien dat ze polsbandjes kunnen maken’, is één van Jitskes eerste bevindingen. Ze heeft al een lijstje met suggesties om de noodknop te verbeteren.

‘Alle bevindingen van de testpersonen verzamelen we, zodat de noodknop goed werkt en mensen er ook echt op kunnen vertrouwen’, besluit Rake.