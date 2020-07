Lopend Vuur: Bij winkelen hoort een mondkapje verplicht te zijn

Als je in deze tijd over de grens bent geweest, kun je er niet omheen: mondkapjes. In de landen om ons heen zijn ze op veel meer plekken verplicht dan bij ons.

In Duitsland en België mag je geen winkel in zonder mondkapje en binnenkort komen daar Engeland en Frankrijk bij. In sommige delen van Spanje en Italië mag je niet eens de straat op zonder snoetlapke.

De lijn van het RIVM is al een tijd hetzelfde: met maatregelen zoals afstand houden, handen wassen en thuisblijven bij klachten zijn mondkapjes niet nodig. Ook is er volgens het instituut maar beperkt wetenschappelijk bewijs dat mondkapjes effectief zijn tegen het coronavirus.

Alleen in het ov is er bij ons een verplichting om een mondkapje te dragen. Is het tijd dat we dit veranderen?

