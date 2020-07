Deze dag: Deense dynamo verstiert kampioensfeestje Ajax

Fritsen was een dominante speler, een strateeg met veel loopvermogen op het middenveld. In de selectie van GVAV, met mondige spelers als Gerrit van Tilburg, Piet Fransen, Martin Koeman en Tonny van Leeuwen, groeide Ole uit tot de onbetwiste leider. Trainer Ludwig Veg had dan ook zijn Deense dynamo tot aanvoerder van het elftal gemaakt.

In die dagen was Azing Griever de stand-in van Tonny van Leeuwen. Griever had destijds een goedlopende sigarenzaak aan de Paterswoldseweg. De pijprokende Fritsen kwam er zijn tabak kopen. De twee raakten goed bevriend. ‘Een bijzonder aardige man’, typeert Azing hem.

Piet van Dijken kan zich de voetballer Ole Fritsen goed herinneren. In wat volgens velen de beste wedstrijd ooit is geweest van keeper Tonny van Leeuwen, speelde Fritsen een belangrijke bijrol. ‘Geweldige speler! Groot technisch vermogen, enorm spelinzicht’, aldus Piet. Ole Fritsen scoorde het enige doelpunt tegen Ajax in een uitverkocht ‘de Meer’ op 23 april 1967. Een memorabele wedstrijd.

Het stadion was tot op de laatste plaats bezet, want Ajax kon die zondagmiddag kampioen worden. De champagne stond koud in de catacomben. GVAV-trainer Veg had zijn spelers de opdracht gegeven om een menselijke muur rondom het eigen strafschopgebied te metselen. ‘Niet-over-de-midden-lijn-ko-men’, was volgens Azing Griever de belangrijkste instructie die de trainer zijn elftal meegaf. Alleen Fritsen mocht afwachten, in de middencirkel, loerend op een kans.

En die kwam. Na knullig balverlies van Ajax kon Piet Fransen aan de linkerkant opstomen. Fritsen meldde zich in het strafschopgebied, Fransen gaf een precieze, strakke pass en duizenden verblufte Amsterdammers zagen hoe de Deen GVAV op voorsprong zette. Het was halverwege de eerste helft. Het zou de enige keer blijven dat de Groningers zich lieten zien in de buurt van het vijandelijke doel.

Wat volgde was een stormloop van Ajax, waar Tonny van Leeuwen de wedstrijd van zijn leven keepte. Het aanvalskwartet Swart, Nuninga, Cruijff en Keizer zorgde voor een ware belegering, maar de Groningse doelman pakte alles. Ben de Graaf schreef de volgende dag in de Volkskrant: ‘Terecht werd Van Leeuwen na afloop op de schouders gehesen. Hij had opnieuw bewezen een klasse keeper te zijn’.

Ole Fritsen zei altijd tegen zijn vriend Azing Griever dat hij terug zou gaan naar Denemarken. En zo gebeurde het. De onderwijzer, want dat was hij ook, meldde zich in 1971 bij zijn oude club Vejle, waar hij nog vijf seizoenen zou spelen. In zijn Groningse jaren maakte hij 33 doelpunten voor GVAV.

Tonny van Leeuwen op de schouders na de 1-0 zege van GVAV op bezoek bij Ajax (Foto: Flip/Egbertus Martens)

De contacten met de stad werden nooit helemaal verbroken, zodat FC Groningen veel later een beroep deed op het spelinzicht van Fritsen, om als scout de ogen en oren in Denemarken te worden van de club. In die functie overleed hij in mei 2008 onverwacht aan een hartstilstand, 67 jaar oud.

De herinneringen verbleken langzaam aan de pijprokende onderwijzer, die eindjaren zestig speelde voor GVAV. Wie hem heeft gekend spreekt van een bijzonder aardige man, die uitstekend kon voetballen. Dominante strateeg op het middenveld, die jarenlang de aanvoerdersband van GVAV droeg.

Hij vierde zijn verjaardag op deze dag in de geschiedenis, want Ole Fritsen werd geboren op 18 juli 1941.