In Groningen minste coronaboetes van de grote steden uitgedeeld

In de gemeente Groningen zijn tussen 28 maart en 23 juni 116 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet aan de coronaregels hielden. Dat komt neer op 5 boetes per 10.000 inwoners en daarmee was de stad in die periode het minst streng van de tien grootste gemeenten in Nederland.

Dat blijkt uit gegevens van het Openbaar Ministerie, die zijn opgevraagd door de Volkskrant. Die constateert grote lokale verschillen in de strengheid waarmee de maatregelen zijn gehandhaafd. Zo zijn er in Nijmegen relatief zes keer zoveel boetes uitgedeeld en in Den Haag vier keer zoveel. Volgens woordvoerder Mark Dijkhuis van de Veiligheidsregio Groningen past dat in het lokale beleid: 'We gaan eerst met mensen in gesprek en delen niet zomaar een boete uit.'

Rechtsongelijkheid

Strafrechtdeskundigen waarschuwden al dat er lokale verschillen zouden ontstaan omdat de regels verschillend geïnterpreteerd worden. De Groningse deskundige in het noodrecht, Adriaan Wierenga vindt dat er sprake is van rechtsongelijkheid als in de ene gemeente anders wordt gehandhaafd dan in de andere.

'Zeker omdat het gaat om landelijk beleid dat overal een hoge prioriteit heeft. Er is geen reden om het minder prioriteit te geven en dan is er sprake van willekeur. Overigens zijn de regels ten eerste versoepeld, waardoor er nu veel minder boetes worden uitgedeeld, en zijn ze ook duidelijk. De verschillen zullen nu kleiner zijn.'

Nul boetes

Ook andere gemeenten in onze provincie zijn relatief soepel geweest. Het strengst was Stadskanaal, waar in dezelfde periode 26 boetes zijn uitgedeeld, 8,2 per 10.000 inwoners. Helemaal onderaan de lijst bungelt Loppersum, waar tot 23 juni geen enkele boete is uitgeschreven. In de hele provincie werden 260 coronaboetes uitgeschreven.

