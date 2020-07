'Bewoner ontplofte flat Beijum handelde in explosieve stoffen'

De flat in Beijum die door de explosie is verwoest (Foto: ProNews)

De 27-jarige bewoner van het appartement dat begin mei ontplofte in de wijk Beijum in Groningen, handelde waarschijnlijk in explosieve stoffen, Dat concludeert Pointer, het journalistieke onderzoeksprogramma van KRO-NCRV.

De man biedt de gevaarlijke springstof TATP te koop aan in verschillende groepen op Telegram, een chat-app die vergelijkbaar is met WhatsApp. Hij handelt onder een schuilnaam, maar geeft in berichten wel aan dat hij in Beijum woont.

Meerdere personen bieden de springstof via Telegram te koop aan, maar de Stadjer blijkt veruit het actiefst, concludeert Pointer. Hij plaatst in totaal veertig advertenties. De laatste keer dat hij dat doet, is een dag voordat zijn woning explodeert.

Datajournalist Jerry Vermanen: 'Hij probeerde zijn identiteit verborgen te houden, maar mensen geven vaak onbewust meer informatie weg op internet. Zo konden we hem toch achterhalen.' Het sluitend bewijs ontbreekt, maar Vermanen is er zeker van dat het om dezelfde persoon gaat: 'Het zijn te veel toevalligheden bij elkaar. Stel dat hij het niet zou zijn, dan zou dat betekenen dat iemand anders in dezelfde wijk ook in TATP op internet handelt.'

Wat is TATP? TATP werd in Groningen eerder gebruikt bij de Jumbo-afpersingen. Volgens het Nederlands Forensisch Instituut is TATP een mengsel van aceton, waterstofperoxide en een sterk zuur. De ingrediënten zijn in bijna elke drogist of apotheek te koop. Geen semtex of dynamiet dus, maar een huis-tuin-en-keuken-explosief. TATP staat voor tri-aceton-tri-peroxide en wordt vaak gebruikt door zelfmoordcommando's. Het is in een handomdraai gemaakt en relatief goedkoop. Dat de stof extreem instabiel is en bij het minste of geringste ontploft, wordt op de koop toegenomen. Zo zijn er in Israël tal van Palestijnse terroristen in het zicht van de haven gestrand omdat hun bomgordel te vroeg tot ontploffing kwam. TATP staat daarom ook wel bekend als 'de Moeder van Satan'. De Godin der goden die volgens de overleveringen een kind baarde dat niet 'goed' bleek te zijn. De duivel, die in verschillende vermommingen de strijd aanging met zijn Moeder om haar troon.

Onbewoonbaar

Door de explosie raken meerdere appartementen in de flat onbewoonbaar. De politie gaat op onderzoek en vindt al gauw in de puinhoop diverse chemicaliën, grondstoffen voor TATP. De twee bewoners, de man en zijn 20-jarige vriendin, worden aangehouden.

Een paar dagen na de explosie wordt een andere 27-jarige Stadjer ook als verdachte opgepakt. De politie verdenkt hem ervan dat hij een plofkraak aan het voorbereiden was. Een 53-jarige man uit Veendam is de vierde verdachte in deze zaak. Hij is volgens de politie de leverancier van de chemicaliën.

Voor de rechter

De twee Stadjers zitten nog vast; de vrouw is inmiddels weer op vrije voeten, maar ook zij blijft verdachte in deze zaak. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie laat weten niet in te kunnen gaan op de bevindingen van Pointer, omdat het onderzoek nog loopt.

Donderdag 30 juli moeten de twee mannen uit Groningen voor het eerst op de rechtbank verschijnen tijdens een pro-formazitting. De rechter besluit dan of hun voorarrest opnieuw moet worden verlengd. Een datum voor de inhoudelijke zitting is nog niet bekend.

