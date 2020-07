Nep-vrijwilligers van buurtcentrum bestelen met babbeltruc inwoner van Vinkhuizen

In de wijk Vinkhuizen in Stad hebben twee nep-vrijwilligers van een buurtcentrum vorig weekend waardevolle spullen gestolen van een inwoner van de Parelstraat. Dat meldt de politie.

Volgens de politie zijn de daders een man en een vrouw, die op zaterdag 11 juli rond 15:00 uur hun slag sloegen. Ze deden zich voor als vrijwilligers van buurtcentrum De Wende die hapjes kwamen brengen en praatten zichzelf zo bij het slachtoffer naar binnen.

Politie op zoek naar informatie

'Dat is natuurlijk schrikken' zegt een woordvoerder van de politie. 'We zijn een buurtonderzoek gestart. Dat heeft nog niet zoveel opgeleverd, dus we vragen iedereen die camerabeelden of andere informatie heeft om zich te melden. Ook als er meer incidenten zijn, hopen we dat mensen dat melden.'

Daarnaast heeft de politie nog een algemeen advies: 'Staat er iemand aan de deur en vertrouw je het niet, neem dan contact met ons op. En laat nooit zomaar iemand binnen.'

Over het signalement van de daders is - behalve dat het een man en een vrouw betreft - op dit moment verder niets bekend.

Afgelopen weekend soortgelijk incident

De politie heeft vooralsnog geen aanwijzingen dat dit soort babbeltrucs op grote schaal voorkomt in Stad.

Wel was in hetzelfde weekend een 91-jarige vrouw uit Stad slachtoffer van een soortgelijke diefstal. Aan de Oliemuldersweg gaf een onbekende vrouw toen cakejes weg aan haar deur. Toen de bewoonster haar binnenliet, werd ze beroofd van haar sieraden die in huis lagen.

Lees ook:

- 91-jarige vrouw uit Stad beroofd van sieraden na corona-babbeltruc

- 'Het is fijn dat je mensen vertrouwt, maar eigenlijk kan dat niet meer'

- Babbeltrucs: wat kan je ertegen doen?