Meneer (96) en mevrouw (93) genieten volop van de dag. 'Het is een wonder dat we dit nog mogen beleven!', zegt mevrouw. Ze hebben twee zoons en een dochter, vijf kleinkinderen en acht achterkleinkinderen. 'Och, wat een rijkdom. Wat een rijkdom!'

Tot 1986 hadden ze een kruidenierszaak met bakkerij in Loppersum. Ze wonen nog steeds in het dorp. Zelfstandig, in het huis dat ze in 1991 lieten bouwen. 'En ik rijd ook nog rond in een auto', vertelt meneer Norden. 'Zolang ik mezelf nog vertrouw, rijd ik in de auto. En anders stop ik.'

'Prachtig mooi'

Hij is vooral onder de indruk van de brief die ze kregen van de koning en de koningin 'prachtig mooi.' En van het feit dat ze samen op de foto gezet worden voor de krant. 'Prachtig mooi dat mensen die vroeger bij ons werkten of klant waren nu nog een herinnering hebben dat ze kunnen zien dat wij zo lang getrouwd zijn.'

Het echtpaar werkte altijd samen in hun zaak. Ruzies waren er niet volgens mevrouw. 'Dat kon ja niet! Hij zat in de bakkerij en ik zat in de winkel.' Van de huwelijksdag zeventig jaar geleden kan ze zich bijna alles nog herinneren. 'Prachtig hè? Dat was heel mooi.'