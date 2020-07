De patrijs keert langzaam terug in de Veenkoloniën

Groenstroken langs boerenakkers. De Agrarische Natuurvereniging Oost-Groningen (ANOG) begon er jaren geleden al mee. Met een stukje groen tussen een akker en een sloot moet de biodiversiteit tussen de akkers toenemen.

Een bloemrijke akkerrand (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Dat project liep ook bij de Ommelanderwijk, maar sinds de bouw van Aardgasbuffer Zuidwending vond de ANOG dat het geen kerngebied meer was.

Onvermoeibaar

Tot dit jaar. Jager Otto Koetje zet zich al 25 jaar onvermoeibaar in voor het behoud van de patrijs. Hij ging in gesprek met boeren, kreeg hulp van de Gasunie als eigenaar van Energystock Zuidwending en in een half jaar tijd is dit project uit de grond gestampt.

Het idee: boeren staan een klein stukje ‘restakker’ af, vaak een stuk grond tussen een akker en een sloot. Dat stuk grond wordt ingezaaid met bloemen en struiken, en de vogels hebben een plekje om zich tussen te nestelen. Koetje is blij: de patrijs en de leeuwerik fladderen weer rond de aardgasbuffer.

We maken ons al heel lang zorgen over de stand van de patrijs Otto Koetje - Jager

‘Ik ben opgegroeid op de Ommelanderwijk’, zegt Koetje. ‘We maken ons al heel lang zorgen over de stand van de patrijs. In de jaren ‘50 en ‘60 waren er nog honderden patrijzen, maar door de verstedelijking en de schaalvergroting in de landbouw heeft de patrijs het ontzettend moeilijk.’

Koetje en zijn collega-jagers maakten dit in 1995 aanhangig bij de boeren en stukje bij beetje waren landbouwers bereid om stukjes akkerrand beschikbaar te stellen voor de vergroening van het landschap.

Jager Otto Koetje met een opgezette patrijs (Foto: Martijn Folkers/RTV Noord)

Goede buur zijn

Nu wordt opnieuw de grond rondom Energystock gebruikt. Gasunie helpt de boeren en de jagers waar het kan. ‘Wij hebben hier onze installatie Energystock en willen een goede buur zijn voor de omgeving’, zegt Bertus Brand van de Gasunie. ‘Op deze manier willen we de biotoop voor de patrijs te verbeteren.’

De boeren vinden het waardevol om een bijdrage te kunnen leveren, zegt akkerbouwer Helmer Panman. ‘Het is leuk om dit met elkaar op te zetten. Het is een enorm succes, alles staat mooi in de bloei. We krijgen ook veel positieve reacties, van wandelaars en fietsers. Mooi om zo een bijdrage te kunnen leveren aan de stand van de patrijs.’

