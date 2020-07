Sintcentrale heeft nieuw onderkomen en gaat vol goede moed verder

'We hadden een pand bij de gemeente, maar die zegde de huur op. Toen moesten we helaas op zoek naar iets nieuws. Dat was makkelijker gezegd dan gedaan.'

Maar uiteindelijk lukt het, tot opluchting van Van den End. Van het Julianapark gingen alle spullen naar de nieuwe centrale in de Schippersstraat, het verenigingsgebouw van Muziekvereniging Voorwaarts Veendam.

Honderden pakken

'Tien sinterklaaspakken, 350 pietenpakken, clownspakken en nog veel meer. Het past, het is hier klein maar fijn.'

Het pak van Van den Ends favoriete Piet: Muziekpiet (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

En dus is het werk weer begonnen, ondanks dat Sinterklaas nog ver weg is. 'We hebben de eerste verzoeken alweer binnen. Alle organisatorische dingen gaan door, de vergunningen moeten de deur uit, qua intochten, huisbezoeken, bedrijven, et cetera. We zijn begonnen, ondanks dat het nog de vraag is of alles doorgaat.'

Passie

'De zwartepietendiscussie, daar gaan we het even niet over hebben', lacht een gepassioneerde Van den End tot slot. Het gaat hem om het plezier. 'Ik vind dit heerlijk. Ik doe dit al dertien jaar. Nu ik alles hier weer zie, geloof ik er weer in.'



