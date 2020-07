'Ik heb vorige week voor het eerst sinds vier maanden weer gewerkt'

Uit cijfers bleek donderdag een recordstijging in de werkloosheidscijfers. De werkloosheid onder jongeren tussen de 15 en 25 jaar stijgt het hardst. De Groninger Studentenbond doet een oproep aan bedrijven om studenten niet te ontslaan, omdat ze dan ook in de binnenstad minder geld besteden.

Een van de studenten die merkt dat het werken sinds maart enorm is afgenomen is de 23-jarige Olaf Barning. Hij is student Economics and Business Economics aan de Rijksuniversiteit Groningen en daarnaast studentchauffeur voor het bedrijf Easy Way. Een studentchauffeur brengt een zakenman of -vrouw vanuit Groningen naar een vergadering elders in het land. 'Ik fiets naar zijn huis, stap in zijn auto en rijdt, met hem achterin, naar de plek waar de vergadering is.'

Hij merkte direct het effect van het massale op afstand vergaderen. 'Sinds half maart lag alles stil', aldus Barning.

Ineens nul uur

Hij heeft één vaste klant die hij normaal gesproken eens per week naar Utrecht brengt. Daar aangekomen pakt hij zijn studieboeken en studeert hij betaald terwijl er binnen vergaderd wordt. 'Dat maakt het een ideale baan voor studenten.'

De student krijgt betaald vanaf het moment dat hij met zijn klant de stad uitrijdt tot aan het moment dat hij weer de stad inrijdt. 'In totaal zo'n vijftien uur in de week. En ineens ging het naar nul uur.'

Het geld niet kunnen uitgeven

Naast zijn vaste klant krijgt hij af en toe nog andere klanten toegewezen door het bedrijf waarvoor hij werkt. 'Zo heb ik vorige week voor het eerst sinds half maart ineens weer gewerkt', legt Barning uit.

Niemand heeft de behoefte aan een werknemer die zegt dat hij na augustus nog maar een paar uur kan werken Olaf Barning - student die minder werkt door de crisis

Echt in geldproblemen is Barning niet gekomen tijdens zijn werkluwe periode. 'Ik werk vooral om te sparen en om af en toe wat uit te geven als ik met vrienden in de stad wat ga drinken. Omdat dat laatste toch niet kon, heb ik het geld ook niet kunnen uitgeven. Ik merk het dus vooral aan mijn spaarrekening. Echt in de problemen ben ik niet gekomen.'

Een beetje hoop

Barning merkt in zijn directe omgeving niet zoveel van andere studenten die zonder werk zitten. 'De meeste mensen die ik ken konden gewoon blijven werken, bij de klantenservice bijvoorbeeld. Dat werk ging gewoon door. Van anderen weet ik dat ze inmiddels weer aan het werk zijn, nadat het een tijdje heeft stilgelegen.'

Barning ziet er niets in om op zoek te gaan naar een andere baan. 'Het is juist ideaal dat ik tijdens het werk kan studeren. Als ik volgend jaar mijn master ga doen, heb ik geen tijd om daarnaast te werken. En niemand heeft de behoefte aan een werknemer die zegt dat hij na augustus nog maar een paar uur kan werken.'

Hij heeft bij het bedrijf waar hij nu werkt aangegeven meer beschikbaar te zijn, maar Barning heeft nog geen zicht op wanneer hij weer kan rijden. 'Ze weten nog niet of er de komende tijd beweging in zit, maar dat ene ritje van vorige week geeft toch weer een beetje hoop.'

Lees ook:

- Groninger Studentenbond roept bedrijven op: studenten en jongeren niet zomaar ontslaan