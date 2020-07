Musicalster Alberta weer even terug naar roots: 'Groningen vergeten is écht onmogelijk'

The Lion King, Bodyguard, Sister Act en Aida. Het zijn slechts enkele musicals waarin de Groningse Nyassa Alberta heeft gespeeld. Vrijdag was ze terug in het noorden voor een Naked Lunch in Forum Groningen in Stad. 'Op deze manier ben ik hier nog nooit voorgesteld', vertelt Alberta.

Elke maand verzorgt Forum een Naked Lunch; een tafelgesprek waarin Rense Sinkgraven een bijzondere gast interviewt tijdens de lunch. Vandaag was het de beurt aan musicalster Nyassa Alberta om te vertellen hoe het gaat, waarom ze uit Groningen is vertrokken en wat ze nu zoal doet.

Zo'n intieme setting, waarop ze eigenlijk opnieuw wordt voorgesteld in het noorden, heeft Alberta nog niet vaak meegemaakt. 'Ik kom hier nog wel regelmatig omdat mijn familie hier nog woont. Dat ik hier nu als musicalster ben, dat is wel even nieuw. Wel heel leuk.'

Non stop op toneel

Alberta vertrok bijna twintig jaren geleden naar Amsterdam voor de theaterschool. Ze liep stage bij The Lion King. In 2006 vertrok de musicalactrice naar Duitsland, waar ze 'tig musicals' heeft gedaan.

Ik ben nog altijd verbonden met Groningen Nyassa Alberta - musicalster

Eind vorig jaar kwam ze terug naar Nederland voor de hoofdrol in Tina de Musical (over Tina Turner) in het Beatrix Theater in Utrecht. 'Dat is een hele bijzondere rol', vertelt ze met een glimlach op haar gezicht. 'Het is muziek, veel dansen en acteren. Ik sta eigenlijk non-stop op het toneel. Ik zing 22 nummers. Het is echt een eer om deze rol te mogen spelen.'

Tijdens het interview in het Forum luistert het publiek aandachtig aan wat ze te vertellen heeft. Zo vertelt ze uitgebreid dat ze op haar derde al op ballet zat. Dat ze op de loopband haar conditie oefent terwijl ze zingt en dat ze hoopt snel weer op het podium in Utrecht te staan als het in verband met het coronavirus weer mag. Zoals het er nu naar uitziet zal Alberta in het najaar weer in de huis van Tina Turner kruipen. 'Dat zal in een coronaproofversie zijn.'

Groningen als basis

Ondanks haar succes is Alberta Groningen nog lang niet vergeten: het is haar basis. 'Mijn familie woont hier nog; mijn ouders en broer en zus. Dus ik ben nog altijd verbonden met Groningen. Ik ben er nu wel vaker, omdat ik nu dus in Utrecht woon. Maar Groningen vergeten is echt onmogelijk', lacht ze.