In de herkansing: koepel sterrenwacht wordt zaterdag geplaatst

'De basis, waarop de koepel komt te rusten, is inmiddels gebouwd', vertelt projectleider Marlies van de Weijgaert, verbonden aan het Kapteyninstituut van de Rijksuniversiteit Groningen. 'Die koepel kan straks helemaal in de rondte draaien, zodat de hele sterrenhemel kan worden bekeken.'

De volgende stap is het plaatsen van de telescoop. Van de Weijgaert verwacht dat die komend najaar in het gebruik kan worden genomen. 'Achter de telescoop wordt een camera geplaatst waarmee foto's van de sterrenhemel worden gemaakt. Het is dus geen telescoop waar je doorheen kunt kijken.'

Op het terras

Toch kunnen liefhebbers, die zelf het firmament willen afspeuren, ook aan hun trekken komen. Van de Weijgaert: 'Bij mooi weer zetten we mobiele telescopen op het terras rondom de koepel neer, waarmee bezoekers zelf naar de sterrenhemel kunnen kijken. Daarnaast zullen er ook rondleidingen worden gegeven.'

De locatie van de sterrenwacht (Foto: RUG)

Dat de nieuwe sterrenwacht in het Lauwersmeergebied wordt gebouwd, is geen toeval, legt de projectleider uit: 'Het is een van de weinige, echt donkere plaatsen in ons land, waar we geen last hebben van kunstlicht. Nederland is een van de meest verlichte landen ter wereld, dus dat is heel bijzonder dat we deze plek hebben. Sowieso zijn er steeds minder van dit soort plekken op de wereld. Daarom is het Lauwersmeer in 2016 officieel uitgeroepen tot Dark Sky Park.'

De gebruiksmogelijkheden van de nieuwe sterrenwacht zijn beperkt vergeleken met bijvoorbeeld de radiotelescopen bij Dwingeloo. Van de Weijgaert: 'Die hebben geen hinder van bewolking, wij wel. Maar deze telescoop is in de eerste plaats bedoeld als opleidingsplek. We krijgen steeds meer studenten die sterrenkundige willen worden. Die moeten leren werken met een sterrenwacht. We hebben weliswaar De Blaauw Sterrenwacht op het Zerniketerein in Groningen, maar we hebben een tweede nodig om al die studenten aan te kunnen.'

Lees ook:

- RUG bouwt sterrenwacht in de duisternis van het Lauwersmeer