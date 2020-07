Het beeld De Scheuvelloper is terug in Scheemda

Vrijdagmiddag vond de onthulling plaats van De Scheuvelloper III, aan het Ondiep in de haven Scheemda, waar de eerste versie in 1987 ter ere van de schaatsklassieker de Oldambtrit verrees. Maar tot twee maal toe werd het kunstwerk gestolen. Tot frustratie van onder anderen Marten Grupstra (75), niet alleen de maker van het tweede beeld, maar ook de maker van de huidige versie.

Apetrots

'Ik ben natuurlijk apetrots', zegt Grupstra. 'En dat al weer voor de tweede keer. Ik ben blij dat-ie er weer staat. Zo'n kaal sokkeltje is natuurlijk ook niks.'

In maart van het vorig jaar werd de eerste versie van Grupstra's Scheuvelloper van die sokkel gerukt en meegenomen. De kunstenaar is niet bang dat dat met de huidige versie ook zal gebeuren.

Er zit een gps-tracker in, en zodra je er aan begint te morrelen gaat er een alarm van 110 decibel af Kunstenaar Marten Grupstra

Want: 'Er zit een gps-tracker in. Degene die straks wat probeert zal bovendien een alarm van 110 decibel af horen gaan. Ik zou er maar niet aan beginnen. Zodra ze er aan beginnen te morrelen gaat-ie af.'

Verzekerd

'Ja, hij staat er weer', constateert ook een tevreden wethouder Bard Boon van de gemeente Oldambt. 'Het beeld hoort bij het dorp, en het hoort bij de Oldambtrit.'

Het blijft roofgoed, natuurlijk. Het gaat ze niet om het beeld, maar om het brons Bard Boon - wethouder Oldambt

Waarom het even heeft geduurd voor het beeld terug was? Boon: 'We hadden de vorige versie verzekerd, en het duurde even voor het verzekeringsgeld binnen was. Vervolgens moesten we kijken of er weer een bronzen beeld moest komen. Want dat is wel roofgoed, natuurlijk. Het gaat die dieven niet om het beeld, maar om het brons. Dat wordt omgesmolten.'

Grupstra kwam vervolgens met het plan om het beeld te beveiligen. 'Dus daar heeft de raad vervolgens voor gekozen.'

Blik van een winnaar

Geluk bij een ongeluk: dankzij de diefstal kon Grupstra z'n eerste versie verbeteren.

'Ik heb ook een herkansing gekregen', zegt hij. 'Ik heb het gezicht wat verbeterd, heb het iets meer expressie gegeven. Hij heeft nu een smile, van: ik vind het leuk om te schaatsen, en daarnaast de blik van een winnaar.'

