De politie Ommelanden Midden heeft in de nacht van donderdag op vrijdag een Veendammer in de kraag gevat.

De man had donderdagavond kort voor middernacht in de J. Kazemierstraat in de Parkstad een straatoverval gepleegd.

Getuigen gezocht

Ondanks de arrestatie, is de politie nog op zoek naar mogelijke getuigen.

'Heb je de overval daadwerkelijk gezien of weet je in welke richting de dader is weggevlucht? Dan komen we graag met je in contact', zegt de politie op social media.