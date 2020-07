Basketbalkamp een succes, ondanks corona: ‘Minder mensen, evenveel plezier’

‘We hebben normaal 100 kinderen en dit jaar 84, omdat we maximaal 100 mensen in de sporthal mogen hebben. We hebben ook nog 15 stafleden, dus we hebben iets minder kinderen dan normaal, maar evenveel plezier’, aldus Mladenovic.

Macedonië

Mladenovic is coach tijdens het kamp en nog steeds actief basketballer. De afgelopen twee seizoenen was de 30-jarige Groninger actief in Macedonië.

‘Ik heb nu een aanbieding om terug te gaan naar Macedonië, naar dezelfde club, en ik heb nog een paar andere aanbiedingen in Macedonië, omdat ik via mijn moeder ook de Macedonische nationaliteit heb. Ik heb nog niks besloten, maar waarschijnlijk ga ik terug naar hetzelfde team (KK Rabotnicki, red.).

Ook voormalig Donar-speler Drago Pasalic is coach tijdens het basketbalkamp. Hij speelde drie seizoenen (2016-2019) voor Donar, waarmee hij zeer succesvol was. Daarna kwam hij uit voor ZZ Leiden en inmiddels is hij gestopt met professioneel basketbal. Door de coronacrisis heeft hij niet meer in MartiniPlaza gespeeld met die laatste club. In Roden kijkt hij terug op zijn periode in Groningen.

'Geweldige tijd bij Donar'

‘De spelersgroep die we toen hadden in Groningen, was echt geweldig. Niet alleen vanwege het succes, maar we hadden ook een geweldige band buiten het veld. We waren echte vrienden. En dat is tijdens mijn twintigjarige carrière slechts één keer eerder gebeurd. Die tijd was echt geweldig.’

‘Ook het publiek zal ik nooit vergeten. Ik heb in een hoop verschillende landen gespeeld op hoog niveau, ook wel voor twintigduizend mensen, maar het kon gebeuren dat als de tegenstander niet goed was, dat er dan maar duizend toeschouwers op kwamen dagen. Maar de Donar-fans zijn heel trouw. Voor zo’n publiek spelen, was echt geweldig.’

'Ik kom zeker eens kijken'

Inmiddels heeft Donar met de coach, Ivan Rudez, en zijn broer Damjan als speler, opnieuw Kroaten in dienst. Pasalic kent ze goed. ‘Met Damjan heb ik jarenlang samengespeeld in het nationale team. We kennen elkaar goed. Hij is volgens mij twee jaar jonger dan ik. Hij is een geweldig persoon en een hele goede speler. Hij kan Donar heel goed helpen dit seizoen.’

‘Ik heb ook wel tegen Ivan gespeeld, toen hij assistent-coach was, dus ik ken hem goed genoeg om te weten dat hij een goede coach is. Ze hebben mij ook over mijn ervaringen bij Donar gevraagd, en wat moet ik zeggen, die waren goed. Ze brengen veel kwaliteit naar de club en ik kom zeker nog eens terug bij Donar om te kijken.’

Zoon Pasalic

Voor Drago Pasalic had het basketbalkamp in Roden nog een leuke bijkomstigheid, want hij kon dat beleven met zijn eigen negenjarige zoon Ivan, die duidelijk is over zijn ambities voor later.

‘Ik wil graag professioneel basketballer worden, want mijn vader was ook een professional. Hij is helaas gestopt, dus dat ga ik voor hem doen. Ik wil nog beter worden dan mijn vader, door hard te trainen. Mijn doel is de NBA, maar Donar is ook goed’, aldus de 9-jarige Pasalic.