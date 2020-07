Een stukje Zuid-Frankrijk in Sappemeer: 'Wat een geluk, niet?'

'We zijn gewend naar Zuid-Frankrijk te gaan waar het alle dagen boven de 30 is. Maar hier wakker worden met de zon is al een cadeautje.'

Toch maar niet

'We hadden onze camping al geboekt, zoals elk jaar. Maar tijdens een avondwandeling besloten we om toch niet te gaan', vertelt Gerdes' man David.

'Want ook al mocht het weer, dan hadden we er vanwege de corona niet zo veel trek meer in. Zelf hebben we niet zo'n grote voortuin, maar die van de gemeente hiervoor is dat wel. En toen ontstond dit wilde idee. Kamperen in de eigen straat, met gebruik van eigen sanitair. En iedereen in de straat die dat wil, kan meedoen.'

'We hebben het plannetje op een avond om een uurtje of acht naar de burgemeester gemaild en om elf uur hadden we al reactie: wat een positief, leuk idee.'

Brood van de bakker

Aan de Buitensingel in Sappemeer staan zaterdagmorgen een caravan, drie tenten en een partytent.

Mathilde: 'We hebben een ontheffing aangevraagd voor acht kampeerplekken, er zijn de komende twee weken zeven gezinnen die er een aantal dagen blijven. We hebben iedere ochtend lekkere broodjes die de bakker bezorgt.'

En net als op een echte camping moet het 's avonds om 23:00 uur stil zijn.