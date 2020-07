Dierenkliniek voor minima gedupeerd door inbraak: 'Balen is nog zwak uitgedrukt'

De dierenkliniek aan de Smirnoffstraat in Stad is speciaal voor dieren van mensen die van een minimuminkomen leven en wordt gerund door Kitty van der Terp. Volgens haar was het een gerichte actie.

'De inbrekers wisten precies waar ze moesten zijn', zegt ze. 'Ze zijn rechtstreeks naar de la gegaan waar het geldkistje stond en hebben alleen dat meegenomen.'

Sporenonderzoek

De politie heeft inmiddels een sporenonderzoek gedaan. Van der Terp heeft de rommel weer opgeruimd maar zit vreselijk te balen. 'Nou, balen is nog zwak uitgedrukt. Wij hebben hebben het als non-profitorganisatie al moeilijk genoeg. Dan wordt er ook nog bij ons ingebroken en is het geld weg.'

Kitty van der Terp (archief) (Foto: Elwin Baas/RTV Noord)

Meer schade

Hoeveel er in de kas zat, wil Van der Terp niet zeggen. Maar behalve de geldkist is er ook nog een ontsmettingsapparaat kapot gegaan bij de inbraak. Dat maakt de schadepost alleen maar groter.

Opgeven doet Van der Terp niet. 'We zijn maandag gewoon weer open, want we hebben dan verschillende afspraken staan. Mensen zullen moeten pinnen want we hebben geen wisselgeld meer. Gelukkig ga ik na volgende week op vakantie want ik heb wel even tijd nodig om weer op te laden.'

