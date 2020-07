Geschopte en geslagen scheidsrechter haalt zijn gelijk bij gerechtshof

‘Shit, het zal me toch niet weer overkomen?’ Die gedachte spookt op 1 maart door het hoofd van scheidsrechter Jan van Leeuwen uit Stedum. Hij zit dan in een kleedkamer op het sportcomplex van voetbalvereniging Heiligerlee.

Hij heeft zojuist de wedstrijd tussen de thuisploeg en MOVV uit Midwolda voorlopig gestaakt na een onschuldig opstootje in de slotfase van de streekderby in de Vierde Klasse.

Duw- en trekwerk

De toeschouwers snappen er weinig van waarom de arbiter met een stevige pas zijn weg zoekt naar een veilig onderkomen. ‘Mijn hokje’, zoals Van Leeuwen het zelf omschrijft. Zoveel gebeurt er niet op het veld. De spelers hebben het met name verbaal met elkaar aan de stok. Her en der is er wat duw- en trekwerk. Het is zeker geen chaos binnen de lijnen. Het is slechts een kleine schermutseling, vijf minuten voor het eindsignaal.

Zie het als een tactiek van MOVV om de tegenstander aan het wankelen te brengen. De Midwolmers staan immers met 1-0 achter. Verliezen wil je nooit, maar zeker niet van ‘buurman’ Heiligerlee. Bovendien staan beide ploegen er goed voor in de competitie.

Hoongelach

De wedstrijd wordt na een minuut of tien hervat. Er is vanaf de kant wat hoongelach te horen aan het adres van Van Leeuwen als hij het veld weer op loopt. Er wordt niet meer gescoord in het restant van het duel en de spelers van beide ploegen schudden elkaar de hand na het laatste fluitsignaal. Sommigen bedanken de scheidsrechter. Eind goed al goed. Deze keer wel.

Barstende hoofdpijn

Van Leeuwen legde de wedstrijd niet zomaar stil. Dat heeft een oorzaak. Bijna een jaar geleden is hij geschopt en geslagen bij de wedstrijd Nieuweschans - Farmsum. Hij is erdoor van slag en door barstende hoofdpijn kan hij een week lang niet werken. Hij denkt eraan terug op die zondag in Oost-Groningen.

Zaterdag 20 april 2019 is de dag voor Pasen. Voor Van Leeuwen zal die dag letterlijk als ‘Zwarte Zaterdag’ de boeken ingaan. De belangen zijn groot bij de wedstrijd waarvoor hij is aangesteld. Nieuweschans en Farmsum zijn nog volop in de race om het kampioenschap in de Vijfde Klasse.

Als ‘Schanse’ wint, wordt de slotfase van de competitie nog spannend. Twee dagen later, op Paasmaandag, treft de thuisclub namelijk ook nog een andere concurrent, BNC uit Finsterwolde. Promotie past bij de ambities van het grensdorp.

Complete chaos

De wedstrijd op Sportpark ‘De Lange Akkers’ verloopt niet zoals de thuisploeg wil. Koploper Farmsum weert zich kranig. Het staat 1-1, diep in de tweede helft. Een uitslag waar Nieuweschans niets mee opschiet.

Het wordt nog erger. Uit een vrije trap scoort Farmsum, en daarna is het een complete chaos op het veld. Toeschouwers mengen zich in het tumult dat ontstaat. De spelers van Nieuweschans zijn furieus op Van Leeuwen. Het doelpunt had afgekeurd moeten worden. Uit de rebound van de vrije trap is de bal uit de handen van de keeper in het doel getrapt, vinden ze.

'Ik steek je banden lek'

Wie er gelijk heeft doet er niet meer toe op dat moment. Van Leeuwen wordt verbaal en fysiek belaagd. Op beelden van Eemsmondsport is duidelijk te zien dat hij geschopt en in de nek geslagen wordt door dezelfde speler. Van Leeuwen deelt drie rode kaarten uit vanwege bedreigingen als ‘je komt het terrein niet af’ en ’ik steek je banden lek.’

De wedstrijd wordt niet meer hervat die avond. Van Leeuwen stelt na afloop voor de camera van Eemsmondsport dat hij overweegt om aangifte te doen wegens mishandeling. Een week later fluit hij al wel weer. Hij maakt de vergelijking met weer gaan autorijden na een ongeluk: 'Dat moet zo snel mogelijk.'

Straf

De rapportage van de scheidsrechter geeft voldoende aanleiding voor de aanklager amateurvoetbal van de KNVB om een onderzoek in te stellen. Nieuweschans wordt gestraft. De ploeg krijgt vier punten in mindering en een boete van vierhonderd euro. De club schorst de schoppende en slaande speler voor de rest van het seizoen. Later wordt die schorsing opgeschroefd door de aanklager naar vijftien maanden.

In eerste instantie is er geen sprake van strafvervolging. En daar wringt het bij scheidsrechter Van Leeuwen. Hij dient een klacht in bij Justitie.

Klacht is gegrond

Het zit hem dwars dat Nieuweschans en de speler in kwestie nooit excuses bij hem hebben aangeboden. Als dat wel zou zijn gebeurd, zou hij geen klacht hebben ingediend.

Daarnaast wordt er door de officier van justitie geen strafvervolging ingesteld omdat er naar zijn oordeel onvoldoende bewijs is. Na bestudering van de beelden wordt wel voldoende bewijs gevonden voor mishandeling ook omdat de speler in kwestie bekent dat hij de scheidsrechter heeft geraakt. Een getuige verklaart gezien te hebben dat de speler de scheidsrechter op het hoofd sloeg. De klacht van Van Leeuwen wordt gegrond verklaard.

Uitspraak

Door de coronacrisis wordt de zaak uitgesteld. Op 3 juni was de zitting in het gerechtshof van Leeuwarden. Afgelopen week kreeg Van Leeuwen de uitspraak te horen. Hij leest via de telefoon voor: ‘Het gerechtshof gelast rechtsvervolging tegen de beklaagde.’

Lees ook:

- Kampioenskansen Nieuweschans in Vijfde Klasse D geslonken na straf KNVB