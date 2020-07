Dode en gewonden bij ongeluk vlak over de grens

Volgens NDR waren er bij het ongeluk uitsluitend vakantiegangers uit Nederland en uit de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen betrokken.

Een vrachtwagen botste rond half twaalf tussen Weener en Jemgum in de richting van Leer achterop een file. Die file was ontstaan vanwege werkzaamheden aan de weg. In totaal raakten vijf auto's betrokken bij het ongeluk. Daarvan sloeg één auto over de kop en belandde op z'n dak. De 31-jarige vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond bij het ongeluk.

Lange tijd stonden er files in de richting Leer, net als op de omleidingsroutes. Volgens de brandweer hadden ze tijden de hulpverlening veel last van mensen die in de file hun benen even gingen strekken.