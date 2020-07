Aardbeving met kracht van 2.3 bij Startenhuizen, gevolgd door naschok

Uit de automatische meting van het KNMI bleek dat het ging het om een beving van 2.4 op de schaal van Richter. Dat is bij even later bijgesteld tot 2.3. Het epicentrum lag bij Startenhuizen. De naschok had een kracht van 0.9 en lag op dezelfde plek.

Het is de vierde beving in vijf dagen tijd, waarvan er twee boven 2.0 op de schaal van Richter zijn. In Loppersum was er dinsdag een beving van 2.7, in Hellum op donderdag.

Meldingen

Groningers zijn wakker geworden door de beving. De meldingen op de redactie komen onder andere uit 't Zandt, Middelstum en Loppersum. Volgens een paar van de meldingen voelde de beving minder heftig dan die in Loppersum, eerder deze week.

Op deze kaart is te zien waar de eerste meldingen vandaan kwamen:

Hier kwamen de eerste meldingen vandaan (Foto: RTV Noord)

Lees ook:

- Hellum opgeschrikt door aardbeving met kracht van 1.8

- Aardbeving met kracht 2.7 bij Loppersum

- Alles over aardbevingen in Groningen