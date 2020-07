Aflevering 13 van de podcast Credo over Ede Staal. Zoon Jelger: ‘Het ligt nog steeds gevoelig’

Jelger was anderhalf jaar oud toen zijn vader overleed. Hij heeft Ede dus nooit gekend. Dat zijn vader zo beroemd is, levert soms gekke situaties op. Zo werd hij als puber op de middelbare school gevraagd door een jongen of hij soms de zoon was van Ede Staal.

Jelger bevestigde dat het zo was. ‘Ik leuf t nait. Ik leuf t nait’ was t merkwaardige antwoord van de jongen. Jelger merkte toen dat andere mensen er kennelijk veel meer waarde aan hechtten dan dat hij zelf doet.

Via de muziek leerde hij ook de gevoelens van zijn pa kennen. ‘Hoe beter ik mezelf leer kennen, des te meer zie ik mezelf terug in mijn vader’. Vooral de Engelse nummers van zijn vader spreken hem aan. Hij herkent er veel in, ook al omdat hij zelf ook muziek maakt.

Jelger Staal in zijn woning in Haren (Foto: Rolf Schreuder)

Maar naar de muziek van pa luisteren ligt nog steeds erg gevoelig. ‘Het is gewoon erg emotioneel. Dat heb ik altijd eigenlijk altijd. Toen ik kleiner was, was het makkelijker, maar hoe meer ik dus mezelf leer kennen, hoe gevoeliger het is om zijn muziek te horen.’

Zo gevoelig dat hij in het gesprek ook Ede’s liedjes niet wil horen.

Dit en veel meer in het indringende gesprek met een zoon van een beroemde vader over de man die hij nooit heeft gekend.

Waar te beluisteren?

Inmiddels zijn er dus dertien afleveringen te beluisteren. Tweewekelijks verschijnt een nieuwe editie van Credo.

Beluister hieronder aflevering 13 van Credo:

of via rtvnoord.nl/podcasts en/of via Spotify.

