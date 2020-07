Geen Schildweek, maar fanatieke zeilers stappen toch in de boot

Zaterdag en zondag was er toch nog enige strijd op het Schildmeer. Zeventien boten in de 16 kwadraatklasse namen het tegen elkaar op. Zo was er toch nog sprake van een vleugje Schildweek.

De 75ste editie van het zeilevenement werd door de coronacrisis al in een vroeg stadium afgelast. Het jubileumfeest wordt volgend jaar ingehaald. In Boei 12, het epicentrum van Zeilvereniging Schildmeer, lagen de draaiboeken al klaar. Maar die bleven in de kast. Er was ook weinig voor nodig om de wedstrijden in goede banen te leiden.

Zo gezegd, zo gedaan. Hier zijn we! Erik Groeneveld - Zeiler

Spontaan

Startboot 'Ropper' heeft Wim Wind achter het stuur. Hij en nog een aantal leden van de vereniging zijn op het meer te vinden. Klaasje Bos en Dieneke Wilthof verzorgden vanaf de kant de nodige info. 'Er zijn zeventien boten gestart', klinkt het uit de ietwat krakende speakers. Het is de stem van Klaasje.

Als een race afgelopen is, noemt ze de top vijf op. 'Het is heel anders dan met de Schildweek. Dan heb je meerdere boten en meerdere klassen. Nu hebben we alleen de zestienkwadraten, dat is spontaan gekomen', zegt ze.

Camping al geboekt

Wind, bestuurslid wedstrijdzaken en de PR-man van de vereniging, licht toe: 'Er kwam een verzoek van een aantal zeilers dat hier al jaren komt met de vraag of ze in het weekend toch niet wat wedstrijden konden varen. Vooral omdat de coronamaatregelen versoepeld zijn, maar ook omdat ze hun plek op de camping al geboekt hadden. We hebben dat opgepakt en zodoende hebben we zeventien bootjes aan de start. '

Nu hebben we alleen de zestienkwadraten, dat is spontaan gekomen Klaasje Bos - Omroeper

Fanatiek

Erik Groeneveld uit Overschild hoeft vanzelfsprekend niet te overnachten op de camping. Hij is één van de fanatiekelingen die samen met vriendin Elise Gruber om een uur of tien als één van de eersten het meer op vaart. De wind neemt dan al aardig in kracht toe.

'Helaas kan de Schildweek niet doorgaan, maar een aantal zeilers uit Groningen, Friesland en uit het Westen heeft de koppen bij elkaar gestoken om toch te gaan zeilen. Zo gezegd, zo gedaan. Hier zijn we!', klinkt het enthousiast.

Plaspauze

In totaal werden er over het hele weekend vijf wedstrijden gevaren, waarbij vooral het plezier voorop stond. Zondag waren de zeilers zodanig fanatiek, dat ze niet eens de tijd namen voor een plaspauze tussen wedstrijd twee en drie.

Over vier weken wordt er weer gezeild op het Schildmeer. Dan staat 'Kleintje Schild' op het programma voor alle klassen. Dan zijn Klaasje en Dieneke er ook weer bij. Net zoals volgend jaar, als het jubileum van de Schildweek alsnog gevierd wordt.