Politie noteert hoogste aantal overlastmeldingen sinds acht jaar

In coronatijd is ook het aantal burenruzies toegenomen (Foto: Google Street View)

Het aantal meldingen van overlast in onze provincie was in de afgelopen maand zo hoog, dat we terug moeten naar 2012 voor soortgelijke cijfers. Er werden de voorbije maand 2460 meldingen geregistreerd, blijkt uit politiecijfers.

De meldingen variëren van geluidsoverlast tot overlast van jeugd en overlast van verwarde personen tot alcohol- en drugsgerelateerde overlast. Er zit duidelijk een seizoenselement in de cijfers, want in de zomermaanden zijn er meer meldingen dan in de wintermaanden. Niet heel gek als je bedenkt dat als het weer warmer wordt mensen vaker buiten zijn.

Toch zijn de cijfers de afgelopen maanden hoger dan voorgaande jaren in dezelfde periode. Dat geldt bijvoorbeeld voor geluidsoverlast, maar ook als het gaat om overlast door jeugd. Laat dit cijfer tot en met maart 2020 een vrij stabiel beeld zien, het aantal meldingen schiet in de laatste drie maanden omhoog tot boven de vijfhonderd.

'Meer mensen thuis'

De politie kan zich er wel iets bij voorstellen. 'Allereerst waren er tijdens de coronacrisis meer mensen thuis. Die zien dan ook meer dingen', verduidelijkt een woordvoerder. 'Maar als er door de crisis een samenscholingsverbod is en men ziet dan jongeren samenkomen, is de bereidwilligheid van mensen ook groter om te melden.'

Wij zien inderdaad ook dat mensen meer thuis zijn en daardoor meer van elkaar zien en hore Lily Benjamin-Merens - Woordvoerder Lefier

Dat er meer gemeld wordt, hoeft volgens de woordvoerder dan ook niet noodzakelijk te betekenen dat er ook meer herrie wordt gemaakt.

Drukker dan normaal

Ook bij Lefier, één van de woningcorporaties in Stad, is het drukker dan normaal. 'Wij zien inderdaad ook dat mensen meer thuis zijn en daardoor meer van elkaar zien en horen', aldus woordvoerder Lily Benjamin-Merens. 'En dan komen al gauw meldingen van coronafeestjes of veel mensen over de vloer of vermoedens van dealen in drugs.'

Ook Lefier benadrukt dat meer meldingen niet noodzakelijk betekent dat er ook meer aan de hand is dan daarvoor.

Tekst gaat verder onder de grafiek

Veruit de meeste meldingen komen uit de gemeente Groningen. Niet heel vreemd, want daar wonen immers de meeste mensen in onze provincie, waaronder veel studenten. Maar ook als je het omrekent naar het aantal meldingen per inwoner, loopt het aantal meldingen in de laatste maanden op.

Studentenoverlast?

Het roept de vraag op of er veel meldingen zijn binnengekomen op plekken in de stad waar veel studenten wonen. Volgens Koos Burema van Patrimonium, één van de woningcorporaties in Stad, valt dat mee. Patrimonium heeft onder andere in de wijk Vinkhuizen enkele flats in bezit waarin veel studenten wonen.

Je ziet dat de tolerantiegrens tussen studenten onderling een stuk hoger is dan bij een andere populatie Koos Burema - Patrimonium

'Daar zien wij juist niet dat het aantal meldingen toeneemt. Dat is wel bijzonder. Je ziet dat de tolerantiegrens tussen studenten onderling een stuk hoger is dan bij een andere populatie.' Burema merkt wel dat er door de crisis meer mensen thuis zijn gaan zitten, zich daardoor sneller ergeren aan buren en dat melden. 'En dat terwijl men dan de buren niet altijd eerst zelf aanspreekt.'

Oplossen

Ook Lily Benjamin-Merens van Lefier herkent dit. 'Wij zeggen wel: zorg dat je probeert om overlast eerst met de buren op te lossen als je last van lawaai ervaart. En als dat niet lukt, ga dan pas naar de instanties toe met je klacht.'

Lees ook:

- Helft van de omwonenden heeft geen overlast van Noorderplantsoen

- Meer burenruzies verwacht door oplopende spanningen in coronatijd