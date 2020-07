Het weer van maandag 20 juli

Omdat het weerbericht vanwege een storing even niet wordt bijgewerkt op de weerpagina, lees je hier het weerbericht van Harma Boer.

Vandaag is er bewolking en regelmatig zon. Het wordt 18 tot 20 graden, met een matige tot vrij krachtige noordwestenwind. In de nacht is het 8 tot 11 graden en opklarend weer.

Dinsdag en woensdag

Morgen is er geregeld zon en wordt het 18 tot 20 graden met een matige tot vrij krachtige west tot noordwestenwind. In de nacht 9 tot 11 graden.

Woensdag wordt het 18 tot 20 en laat de zon zich regelmatig zien. De noord tot noordwestenwind is zwak tot matig. In de nacht 9 tot 11 graden.

Donderdag en vrijdag

Donderdag is er redelijk wat zon. Met een matige zuidwestenwind wordt het 20 tot 22 graden. De kans op een bui wordt groter. In de avond vanuit het westen regen. In de nacht een temperatuurdaling tot rond 12 tot 14 graden.

Vrijdag kans op een bui, maar ook zon. Het wordt 21 tot 23 graden. De wind is matig en draait naar het westen tot noordwesten. In de nacht 12 tot 14 graden. Zaterdag een paar buien, zon en 21 of 22 graden met een matige wind uit westelijke richtingen. Zondag buien, zon en 21 tot 23 graden.

Ondertussen werken we aan een oplossing voor het verouderde bericht op onze weerpagina. Onze excuses voor het ongemak.