Geert Teis, de man van t Grönnens laid, wordt niet herbegraven in Stadskanaal

Amateurhistoricus en schrijver Jan Mooibroek wilde dat hij werd herbegraven in zijn geboorteplaats Stadskanaal, maar dat gaat niet gebeuren.

Dat vertelde Mooibroek zondag in het radioprogramma Noordmannen. De Stadskanaalster wilde dat 75 jaar na dato - Geert Teis overleed in 1945 vlak voor het einde van de oorlog - dat het graf van de Groninger schrijver, dichter en schoolmeester van Ruurlo naar Stadskanaal wordt verhuisd.

Laatste standplaats

Mooibroek deed in samenwerking met Herman Sandman van het Dagblad van het Noorden onderzoek naar de verhuizing van het graf en kwam uiteindelijk bij een kleinzoon van Geert Teis terecht. Die zag er geen heil in om de overblijfselen van zijn opa op te laten graven en gaf dus zijn veto voor het plan. Mooibroek vindt het jammer maar heeft begrip voor het standpunt van de familie.

'De familie ziet liever dat er meer aandacht wordt besteed aan het werk van Geert Teis in plaats van een verhuizing van het graf', weet Mooibroek. 'Dat is ook terecht, maar het zou ook mooi zijn geweest als zijn laatste rustplaats hier in Stadskanaal zou zijn. De plaats waar twee straat, een school en een theater naar hem zijn genoemd. Maar als de familie niet wil en ook de gemeente niet staat te trappelen, moet je dat respecteren'.

Jan Mooibroek (Foto: Wiebe Klijnstra)

Plek in gedachten

Mooibroek had al wel een plek in gedachten voor Geert Teis. 'Hij zou dan worden begraven op de begraafplaats aan de Semsstraat in Stadskanaal Noord. Daar zou hij dan in berucht gezelschap komen te liggen, want Tjakko Kuipers ligt daar ook',

Tjakko Kuipers was een Groninger zanger uit het begin van de vorige eeuw die het meest bekend werd door de dubbele moord in 1927 op de beroemde Nederlandse zanger-cabaretier Jean-Louis Pisuisse en en zijn vriendin; zangeres Jenny Gilliams. Gilliams was de ex van Kuipers en kennelijk zat er nog oud zeer bij de Groninger. Kuipers schoot zijn ex-minnares en haar nieuwe vriend dood op het Rembrandtplein in Amsterdam.

Uit de mottenballen

Mooibroek hoop dat het werk van Geert Teis weer uit de mottenballen wordt gehaald. zodat hij de eer krijgt die hij verdient. 'Het is in coronatijd en in de vakantie wat lastig om alle wegen te bewandelen, maar als het weer wat rustig wordt, dan moeten we naar eens kijken'.

Geert Teis, de bedenker van het Grönnens laid Geert Teis werd in 1864 in Stadskanaal geboren als Gerhard Willem Spitzen. Op 14-jarige leeftijd begon hij zijn omzwervingen door Nederland en belandde in eerste instantie in Den Bosch. De latere onderwijzer bleef al die jaren een voorvechter van de Groninger taal en schreef verhalen, gedichten en toneelstukken. Dat deed hij niet onder zijn eigen naam Geert Spitzen maar onder de naam Geert Teis Pzn. Die laatste naam verzon hij door de letters Geert Spitzen te husselen en hoe hij dat deed, daar schreef hij ook weer een gedicht over. In 1919 schreef Geert Teis het Grönnens laid dat op muziek werd gezet door Gerard Roelof Jager. Ruim honderd jaar later zingen we nog steeds het Gronings volkslied en eren we onze provincie met de woorden van Teis: 'Ain pronkjewail in golden raand...'

