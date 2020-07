Gestreepte waterroofkever na bijna halve eeuw terug in de Onlanden

De gestreepte waterroofkever is na tientallen jaren terug in de Onlanden. Het gaat om een mannetjesexemplaar, dat per toeval werd gevangen door een natuurfotograaf in het Omgelegde Eelderdiep, ten oosten van het natuurgebied.

In 1976 werd er aan de Groningse kant van de Onlanden nog een exemplaar gevangen. In Drenthe heeft de zeldzame en beschermde keversoort zich zelfs sinds 1950 niet laten zien.

Dat meldt de natuurnieuwswebsite Nature Today, die spreekt van een 'iconische kever'. RTV Drenthe schrijft erover.





Opnieuw gevestigd of over hoofd gezien

De gestreepte waterroofkever is een stuk kleiner dan de meer bekende geelgerande waterroofkever en is te herkennen aan de brede gele dwarsband op het halsschild. De kever kwam tot in eerste helft van de twintigste eeuw op veel plekken in Nederland voor, maar verdween in de loop der jaren vrijwel overal. In Groot-Brittannië en België wordt de soort als uitgestorven beschouwd.

Het is volgens het kenniscentrum voor insecten EIS niet duidelijk of de soort zich opnieuw in de Onlanden heeft gevestigd of lange tijd over het hoofd is gezien.



