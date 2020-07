Arjen Robben: 'Ik ga hier zeker niet uit mezelf de grote jongen uithangen'

Zaterdagmiddag was er echter even 'een momentje', zoals Robben het zelf noemt. 'Ik bleef even met m'n enkel in het gras haken', aldus de aanvaller. 'Vandaar dat we besloten om het gas er even wat vanaf te halen.'

Alarmbellen

Dat 'momentje' was even schrikken dus. En voer voor tal van bezorgde reacties. Robben begrijpt dat best.

'Ik snap die zorgen', zegt hij, 'Ik snap best dat de alarmbellen gaan rinkelen, ook op basis van mijn verleden. En er zal de komende maanden ook best nog wel een keer wat gebeuren. Dat is nu eenmaal inherent aan voetbal en topsport.'

Geen zorgen

Maar los van dat momentje van zaterdag, hoeft niemand zich zorgen te maken, zegt Robben. Hij voelt zich namelijk goed. 'Heel goed eigenlijk', zegt hij, hoewel de eerste groepstraining dus moest worden afgeblazen.

Ik ben meer dan tevreden met hoe ik er nu voor sta. Ik had niet durven hopen dat ik hier al ben Arjen Robben

'Natuurlijk baalde ik, maar we moeten het ook niet groter maken dan het is. Ik ben zelf namelijk meer dan tevreden met hoe de zaak ervoor staat. Ik ben gewoon goed fit. Ik sta er goed voor. Ik had niet durven hopen dat ik al weer zo ver ben. Op basis van alle testen staan de lichten op groen.'

Nieuwsgierig

Wat hij dan had verwacht? Moeilijk te zeggen. 'Dat weet ik niet. Ik ben zelf ook best nieuwsgierig. Je zet stapjes en dan is het maar afwachten hoe het lijf daarop reageert. Maar dat gaat dus heel erg goed.'

Dat het conditioneel wel goed zat wist hij natuurlijk al wel, omdat hij zich voorbereidde op een marathon. 'Dat gaat nu niet meer door, nee. Maar voetbal is natuurlijk een wat complexere sport. Dat gaat niet louter om rechttoe rechtaan lopen.'

Ik ga de aanvoerdersband niet opeisen Arjen Robben

Wat Robben zichzelf voor doelen heeft gesteld? 'Zoveel mogelijk wedstrijden spelen', zegt hij. 'Dat is mijn grootste doel, het allerbelangrijkste. Eerst stappen maken in de groepstraining, dan zoveel mogelijk wedstrijdminuten maken, om te zorgen dat ik er straks de eerste competitiewedstrijd sta. Dat is mijn doel, van daaruit gaan we weer verder.'

Gewoon een speler

Met een band om z'n arm? 'De aanvoerdersband bedoel je? Dat moeten we allemaal nog maar bekijken', zegt Robben. 'Maar die ga ik zeker niet opeisen. Ik ben gewoon een speler hier, die misschien z'n ervaring overbrengt als daar om wordt gevraagd. Maar ik ga hier niet uit mezelf de grote jongen uithangen.'

De enorme hoeveelheid reacties die Stad, ommeland en hemzelf sinds zijn terugkeer ten deel vielen, verbaasden hem. 'Natuurlijk ben ik wel wat gewend, maar die reacties zijn toch wel heel bijzonder en heel mooi.'

En welke positie hij straks moet gaan bekleden? Als aanvaller vanaf rechts? Op de nummer 10-positie? Robben: 'Heel eerlijk gezegd hebben we het daar nog niet echt over gehad. Dat zal de komende weken wel wat meer vorm krijgen.'

