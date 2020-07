Fledderus nog niet tevreden over FC Groningen-selectie

Mark-Jan Fledderus, technisch directeur van FC Groningen, is nog niet tevreden over de selectie van FC Groningen. Dat zei hij tijdens de eerste training van de Groningers.

Fledderus had het liefst zien dat de selectie bij aanvang van de eerste training al meer vorm had gekregen. 'Maar ik weet dat het een utopie is. De transfermarkt is altijd al wat langer open en dat is dit jaar nog langer. Sommige competities zijn nog bezig en veel spelers willen pas na na afloop daarvan een keuze maken.'

Niet alleen het feit dat FC Groningen nog niet alle beoogde versterkingen in huis heeft, baart Fledderus zorgen. Ook over de spelers met een duidelijke vertrekwens is hij niet blij. Zeefuik en Matusiwa hebben al kenbaar gemaakt een transfer te willen maken naar respectievelijk de Bundesliga en de Ligue 1.

Situatie Zeefuik

'Zeefuik is gewoon op de training, maar we kennen de situatie. Hij heeft zijn wensen bekend gemaakt, maar zolang er geen club is die het juiste bedrag op tafel legt, gebeurt er niets', legt Fledderus uit.

Deyovaisio Zeefuik is voor ons een belangrijke speler Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

Zeefuik wil graag een stap hogerop zetten en heeft daarom niet bijgetekend bij de FC. Fledderus heeft alles uit de kast gehaald om hem te overtuigen. 'Het is voor ons een belangrijke speler.'

'Het moment voor Matusiwa om weg te gaan is er niet'

De situatie rond Matusiwa is volgens Fledderus iets anders. Er zijn clubs concreet voor hem, maar Fledderus wil dat de verdedigende middenvelder blijft. 'We pikken graag jongens op en laten ze dan weer gaan voor de juiste prijs op het juiste moment. Dat moment is er nu niet. We zijn al veel spelers kwijtgeraakt en moeten komend seizoen een goed team op de been brengen', motiveert de technisch directeur.

Het verschil in salaris bij een andere club kan best groot zijn, maar het is niet zo dat Matusiwa hier niets verdient Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

Desondanks blijft Matusiwa volhouden dat Fledderus zich niet aan bepaalde afspraken houdt. Dat verbaast Fledderus: 'We hebben met hem gesproken en zouden niet weten wat we niet zijn nagekomen.'

Wel heeft Fledderus begrip voor de situatie van Matusiwa. 'Vanuit zijn situatie kan ik het begrijpen, met zijn achtergrond en familie die achter hem staat. Het verschil in salaris bij een andere club kan best groot zijn, maar het is niet zo dat hij hier niets verdient.'

'In hoofdlijnen akkoord'

FC Groningen huurt verdediger Ko Itakura graag nog een seizoen van Manchester City en over zijn situatie is Fledderus een stuk zekerder. 'Met hem zijn we al ver. We hebben uitgebreid met Manchester City gesproken en zijn in hoofdlijnen akkoord. Net als dat er een akkoord is met Itakura en zijn management.' Fledderus verwacht dat de Japanner snel kan aansluiten bij de groep. 'Eén dezer dagen komt het papierwerk rond.'

Als Itakura het goed doet en City wil hem verkopen, dan zit er voor Groningen ook nog wat in Mark-Jan Fledderus - Technisch directeur FC Groningen

Dat het nog zo lang heeft moeten duren voordat er een akkoord was, zat volgens Fledderus in de details. 'Ik kan er niet teveel op ingaan, maar we huren hem nog voor zeker een jaar. Als hij het goed doet en City wil hem verkopen, dan zit er voor Groningen ook nog wat in.'

Vervangers

Fledderus heeft al wel wat lijntjes uitstaan mochten Matusiwa en Zeefuik alsnog vertrekken. Eén naam die in de voorbije dagen al genoemd werd als mogelijke versterking is die van Willem II-verdediger Damil Dankerlui. 'Een interessante speler, maar dat zijn er meer', is alles wat Fledderus daarover kwijt wil.

Volgens de technisch directeur is het lastig om een vervanger voor iemand als Zeefuik te vinden. 'Het liefst wil je spelers die direct op niveau zitten. Dat is ook waarom clubs geld willen betalen voor Zeefuik. Dat kunnen wij niet.'

Geen concreet antwoord van Elia

Een ander lijntje dat nog uitstaat is het contact met Eljero Elia. Arjen Robben heeft via WhatsApp gepolst of de 33-jarige vleugelaanvaller het ziet zitten om FC Groningen te versterken, maar daar is nog geen concreet antwoord op gekomen. Elia heeft een aflopend contract bij Istanbul Basaksehir, waarmee hij afgelopen weekend kampioen van Turkije werd.

Ondanks alle beslommeringen rondom FC Groningen, zowel positief als negatief, hoopt Fledderus nog jaren te kunnen werken voor de FC. 'Ik heb een contract voor vijf jaar, maar het bevalt me hier nu al zo goed dat ik zelf wel langer zou willen blijven.'

Lees ook:

- Zeefuik: 'Het voelt alsof ik word tegengehouden'

- Matusiwa aast op transfer naar Frankrijk: 'Ik was wel even chagrijnig, ja'

- FC Groningen nadert akkoord met Manchester City over Itakura