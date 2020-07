Meer dan 100 leverdonoren melden zich bij UMCG na publiciteit (update)

De leverdonoren staan plotseling in de rij bij het UMCG. Dat is te danken aan de tv-programma's Beau en Hart van Nederland. In de programma's en in verschillende kranten deden twee jongetjes een oproep voor een donorlever.

De twee hebben dringend een nieuwe lever nodig om te kunnen overleven. Door de emotionele oproep van de kinderen melden zich mensen aan om een deel van hun lever af te staan in Groningen. Het UMCG gaat nu op zoek naar de meest geschikte donoren.

'Fantastische gift'

Leverchirurg Marieke de Boer van het ziekenhuis is blij met de vele aanmeldingen. ‘Het is echt overweldigend. Heel bijzonder, die mensen die heel graag iets willen doen voor een ander. Het gaat ver, want je loopt zelf ook risico. Maar het is een fantastische gift aan een ander.’

Zij denkt dat de meeste reacties gekomen zijn naar aanleiding van Beau. ‘We hebben in het programma wel een beetje uitgelegd hoe het zit, maar we hadden tegelijkertijd niet heel veel ruimte. Veel mensen wisten niet dat je een deel van je lever kan doneren, vandaar ook dat er ook veel aanmeldingen zijn.’

De Boer legt uit dat nadat je een deel van je lever gedoneerd hebt, je lever weer kan aangroeien. ‘En voor een kind is de lever van volwassen donoren vaak te groot. Een specifiek deel kan op die manier goed passen bij de wensen van het kind.’

Bij voorkeur anoniem

Hoe nu verder? ‘We weten in feite nog niet of die mensen het ook willen als ze goed geïnformeerd worden. Dus dat is de volgende stap', zegt de Boer.

‘We hebben op zichzelf het liefste een anonieme donatie, maar na een gerichte oproep zoals deze is dat natuurlijk wel lastig om te doen. Anonimiteit is een beetje een moeilijk onderwerp, vooral omdat het moeilijk is voor ouders om de donor op een goede manier te bedanken, want meer dan dankbaarheid kunnen ze niet tonen.'

De Boer: 'Veel altruïstische donoren willen ook vaak anoniem blijven. We willen het vooral niet al te ingewikkeld maken.’

Levende donor

De operatie van de twee jongetjes is met de grote hoeveelheid aanmeldingen in elk geval een stuk dichterbij gekomen. ‘We gaan nu heel zorgvuldig aan de slag om te kijken wie de beste donoren zijn. We verwachten ook dat er geschikte donoren tussen zitten.’

In het UMCG is het enige ziekenhuis dat levertransplantaties uitvoert bij kinderen. Er vinden jaarlijks 65 operaties plaats. In 20 procent van de gevallen wordt gebruik gemaakt van een levende donor.

Deze levende donoren zijn veel waard. ‘We hebben aan de nieuw aangemelde donoren gevraagd of ze eventueel ook voor andere kinderen willen doneren. Want ook voor de andere kinderen die we transplanteren, zo’n 25 a 30 per jaar, is het echt een probleem om een goede lever te krijgen van een overleden donor.’



Dit bericht is aangevuld met het interview met leverchirurg Marieke de Boer van het UMCG

Lees ook:

- UMCG: Meer kinderen overleven na levertransplantatie

- Organ Assist blaast afgekeurde organen nieuw leven in

- Patiënt UMCG krijgt met succes een door het ziekenhuis opgelapte lever