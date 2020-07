Matusiwa aast op transfer naar Frankrijk: 'Ik was wel even chagrijnig, ja'

Azor Matusiwa wil graag naar een buitenlandse club en maakt daar geen geheim van. Naar verluidt hebben RC Lens en FC Metz concrete interesse getoond in de verdedigende middenvelder. Maar of hij binnenkort daadwerkelijk naar Noord-Frankrijk verkast, is allerminst zeker.

‘Op dit moment is de kans niet groot, het verschil tussen vraag en aanbod is te groot. Dus het ligt aan de clubs, die moeten eruit komen', verklaart Matusiwa zijn huidige situatie.

Na één seizoen bij FC Groningen zou Matusiwa, ondanks dat hij nog een lopend contract tot 2023 heeft, graag een nieuwe stap in zijn loopbaan willen zetten. 'Dat weten de mensen bij FC Groningen ook, maar zij hebben op dit moment de touwtjes in handen. Als er mooie club op je pad komt, wil je heel graag die stap maken en is het logisch dat je even minder in je vel zit', stelt hij.

Chagrijnig, maar professioneel

De 22-jarige Hilversummer die vorig seizoen van Ajax werd overgenomen zou volgens Fledderus zelfs geregeld ‘chagrijnig op de club hebben rondgelopen’ in de afgelopen periode. De technisch directeur gaf aan daar 'niet bepaald vrolijk van te worden’.

Matusiwa bevestigt dat beeld. ‘Ik was inderdaad vrij chagrijnig, want ik sta er nog steeds hetzelfde in als een tijd geleden. Het is niet dat ik hier per se weg wil, maar het is gewoon een mooie kans om me verder te ontwikkelen. Ik wil het uiterste uit m’n carrière halen en op dit moment denk ik dat een transfer een heel goede vervolgstap zou kunnen zijn.’

‘Ik heb nog steeds m’n best gedaan op de training de afgelopen tijd, al is het misschien is wel iets minder geweest, maar dat is niet bewust gegaan’, vult hij aan. Matusiwa zit in een vergelijkbare positie als ploeggenoot Deyovaisio Zeefuik, die voor het Duitse Hertha BSC kan tekenen.

Bagage Robben is bonus

Mocht een zomerse transfer van Matusiwa uitblijven, dan is dat volgens hem wel een teleurstelling die hij eerst moet verwerken. 'Daar ben ik gewoon eerlijk in. Maar op een gegeven moment moet je je er wel overheen zetten en de goede weg voortzetten van vorig seizoen. Dan ga ik er alles aan doen het team te helpen en er weer een mooi seizoen van te maken.’

Elk voordeel heeft z’n nadeel, want samen kunnen spelen met Robben is toch wel een absolute bonus, erkent Matusiwa. ‘We kunnen ons aan hem optrekken. Met zijn bagage kan hij heel veel voor het team betekenen.’



Lees ook:

- Azor Matusiwa lijnrecht tegenover FC Groningen

- 'Serieuze interesse voor FC Groningen-spelers begint te komen'

- Zeefuik: 'Het voelt alsof ik word tegengehouden'