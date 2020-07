Statenlid Kuiper over Forum-kwestie: 'Leugens van Van der Werf'

Statenlid Eddy Kuiper zegt nog geen idee te hebben wat hij gaat doen nadat de fractie van Forum voor Democratie het vertrouwen in hem heeft opgezegd. Dat laat hij per WhatsApp weten.

Forum voor Democratie zegde onlangs het vertrouwen op in Statenlid Eddy Kuiper. Volgens de overige leden van de fractie is Kuiper een 'disfunctionerend' Statenlid, dat geen enkele inzet zou tonen'.

Kuiper zegt daarop niet te willen reageren. 'Je moet het doen met de leugens die je te horen krijgt van Van der Werf en consorten', schrijft hij, nadat hij meerdere dagen telefoontjes niet heeft opgenomen en eerder niet heeft gereageerd op WhatsApp-berichten.

'Vaak afwezig door baan bij Defensie'

Fractievoorzitter Bart van der Werf laat weten zegt dat Kuiper in de eerste periode in Provinciale Staten wel een betrokken Statenlid was. 'Hij was betrokken', zegt Van der Werf. 'Zijn deelname aan debatten was altijd wel summier, moet ik zeggen. Maar hij was aanwezig bij vergaderingen. Maar gedurende de tijd werd het minder, ook omdat hij een baan heeft bij het ministerie van Defensie in Den Haag. '

'We zeiden tegen hem: als je niet kunt, sla dan een commissievergadering over, maar probeer dan wel aanwezig te zijn bij vergaderingen in Provinciale Staten. Dat ging goed, totdat corona aanbrak en we digitaal gingen vergaderen.'

'Reageert nergens op'

Volgens Van der Werf reageerde Kuiper nergens meer op, niet op WhatsApp-berichten, telefoontjes en ook niet op verstuurde e-mails. 'We hebben daarom het vertrouwen in hem opgezegd.'

Kuiper wil op deze kwestie niet inhoudelijk ingaan. Uit de notulen die van iedere Statenvergadering worden gemaakt, komt naar voren dat Kuiper in totaal tien Statenvergaderingen aanwezig was en vijf vergaderingen afwezig.

In 2020 was Kuiper aanwezig bij de Statenvergadering op 5 februari, vlak voor het uitbreken van de coronacrisis. Ook bij de digitale vergadering op 1 juli logde Kuiper in, leert na navraag bij de Statengriffie. Bij de digitale vergaderingen van 26 mei en 10 juni ontbrak Kuiper.

'Eddy is aan zet'

Van der Werf geeft aan dat Kuiper zich 1 juli niet heeft afgemeld. 'Hij heeft ook niet meegestemd met moties. Bovendien was hij alle elf videovergaderingen voor de commissie in 2020 afwezig.'

Hij zegt dat er door de afwezigheid en onbereikbaarheid van Kuiper een vertrouwensbreuk is ontstaan. 'Wij denken nu dat Eddy aan zet is om kenbaar te maken wat hij gaat doen. Wij kunnen enkel afwachten.'

Kuiper zegt 'nog geen idee' te hebben of hij in gesprek wil met zijn collega's van Forum voor Democratie, of dat hij de afweging maakt verder te gaan als zelfstandig Statenlid, of de weg vrij maakt door uit Provinciale Staten te stappen. Gevraagd naar zijn afwegingen, stuurt hij: 'Ik zeg verder niets meer.'

Kans klein dat plek wordt opgevuld door Forum

Mocht Kuiper opstappen als Statenlid, dan is de kans groot dat de opengevallen plek niet kan worden ingevuld door Forum voor Democratie. De nummer zes op de kieslijst, Rob Kamies, woont in Emmen en is Statenlid voor de partij in Drenthe. Dat geldt ook voor de nummers 7 en 8 Jan Willem Drukker en Harry Omlo, de partij eveneens vertegenwoordigen in de Drentse Staten.



Nummer 9 is Europarlementariër Rob Rooken, die bovendien in Muiderberg woont. Op nummer 10 van de kieslijst staat Jeroen de Vries, de voormalig persvoorlichter van de partij, die tevens een plek inneemt in de Eerste Kamer en zich met Henk Otten afscheidde van de partij.



