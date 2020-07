Kampeerplezier aan Schildmeer maakt na campingovername plaats voor sombere gezichten

Het overkomt de campinggasten van camping De Otter aan het Schildmeer.

Rudi van Oosten heeft de camping met het bijbehorende restaurant en de jachthaven negentien jaar in bezit gehad, maar heeft ervoor gekozen om een nieuwe uitdaging te zoeken in restaurant De Koperen Scheepshoorn, dat net als camping De Otter in Steendam is gevestigd. Met Hofparken, onderdeel van De Groningse Meren BV, vond Van Oosten een koper voor het kampeerterrein. Maar die overeenkomst is voor de huidige campinggasten een hard gelag.

Hard gelag

Hofparken is namelijk niet van plan om de camping in de oorspronkelijke staat te laten en wil luxe vakantiewoningen op het terrein neerzetten. En dus moeten de campinggasten, die soms al jarenlang op de camping staat, hun spullen pakken en vertrekken. Daar hebben ze nog tot 1 april volgend jaar de tijd voor.

Toen ik hoorde dat we weg moesten, heb ik er slapeloze nachten van gehad Rente van der Heide - Kampeert op Camping De Otter

'Doodzonde', zegt Rente van der Heide (82), die al elf opeenvolgende jaren op de camping komt. 'Het is een stille camping, maar wel een hele mooie. Mijn dochter stond hier jaren geleden ook, toen er op de plek naast haar een plekje vrijkwam. Sindsdien zit ik hier praktisch de hele zomer in mijn stacaravan, van eind april tot september.'

Bij de vaste campinggast, die in het dagelijkse leven in zijn flatje in de stadswijk Paddepoel in Stad woont, kwam het nieuws dat hij moest vertrekken hard aan. 'Daar heb ik toch wel slapeloze nachten van gehad', geeft hij toe. 'Ik zou niet weten waar ik nu naartoe moet, bovendien moet je dan alles weer opnieuw opbouwen. Ik had gehoopt dat ik hier kon blijven totdat het niet meer wil.'

Rente van der Heide (82) had graag tot aan zijn allerlaatste dag op de camping willen blijven. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Opgeknapt

Rob Buchel, directeur van Hofparken, noemt het Schildmeer ‘een fantastisch gebied’ en vindt dat de rest van Nederland dat ook moet weten. Op de honderd vaste plekken hoopt hij na de realisatie van de luxe vakantiewoningen bezoekers uit België, Duitsland en Frankrijk te mogen begroeten. Daarnaast wordt de jachthaven opgeknapt, zodat er grotere boten kunnen aanmeren.

De huidige jachthaven van Camping De Otter gaat opgeknapt worden. (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Camping De Otter bestaat al vele tientallen jaren en er zijn campinggasten die dan ook een traantje moesten wegpinken toen ze hoorden dat ze moesten vertrekken. Van der Heide: 'Eén vrouw komt hier al veertig jaar. Sinds vorige week zaterdag, toen ze hoorde dat ze hier weg moet, is ze al aan het huilen. En je kunt wel zeggen dat we nu maar moeten genieten van de tijd die we nog hebben, maar ik weet het allemaal even niet meer. Het is knap hopeloos', besluit hij teleurgesteld.