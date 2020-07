LTO: 'Let wel op dat je de publieke opinie niet verliest'

Dat zegt LTO Noord-voorzitter Dirk Bruins. 'Er is geen verdeeldheid in de sector. De sector is eensgezind over hoe er tot een oplossing gekomen moet worden', stelt hij.

Volgens Bruins zit de verdeeldheid alleen in de manier waarop naar die oplossing wordt toegewerkt. 'Er wordt slecht geluisterd door de overheid, daar zit de frustratie. Iedereen kiest zijn eigen weg om daar uiting aan geven. Sommigen kiezen dan uit frustratie of boosheid voor demonstreren.'

Gebruikmaken van de acties

'En ik snap dat', zegt Bruins. 'Ik heb diezelfde gevoelens.' Toch staat Bruins daar niet. 'Op straat los je het niet op. Wij kiezen voor de onderhandelingstafel. Daar moet de oplossing komen.'

Zo ga je het doel dat je nastreeft niet behalen of het keert zich tegen je Dirk Bruins - LTO Noord-voorzitter

Toch maakt Bruins aan de onderhandelingstafel ook gebruik van de demonstraties. 'We zeggen dan: 'Kijk nou eens wat er gaande is, zie hoe groot de emotie is.' Dat benoemen wij continu.'

Publieke opinie

Waar Bruins niet achter staat, is dat er acties gehouden worden waarbij de wet wordt overtreden of acties die overlast veroorzaken. 'Zo ga je het doel dat je nastreeft niet behalen of het keert zich tegen je. Dat keur ik af. Dat vind ik onverstandig.'

Volgens Bruins is het belangrijk dat je de publieke opinie niet verliest. 'De snelweg blokkeren is niet slim, dat werkt ergernis op. Je krijgt dan niet meer sympathie en dat moet je wel houden.'

De sector moet niet verloren gaan! Dirk Bruins - LTO Noord-voorzitter

Voor de acties van woensdag denkt Bruins dat leden van LTO zich wel aan gaan sluiten. 'Dat vinden we prima, maar wij willen het gesprek voeren. Er moet nu een oplossing komen. Er kan geen voermaatregel komen die voor de sector niet goed is. Ook voor de lange termijn.'

Boeren uitkopen

Het uitkopen van boeren is volgens de LTO-voorzitter geen optie. 'De sector moet niet verloren gaan!', zegt Bruins. 'Het verkopen van grond en boerderijen zorgt misschien voor minder uitstoot, maar wat gebeurt er met de grond? Het is voor de hele sector en de Nederlandse economie heel slecht. We hebben goede producten in Nederland. We staan er in de wereld goed op. Dat kun je niet verloren laten gaan!'

