Voorlopig geen boerenacties aangekondigd in onze provincie

Uit een rondgang langs alle gemeenten in Groningen blijkt bovendien dat vooralsnog bij geen enkele gemeente een actie is aangemeld.

48 uur van tevoren

Willen boeren demonstreren, dan moet een actie op voorhand worden aangekondigd. De meeste gemeenten willen minimaal 48 uur voor een demonstratie op de hoogte zijn gebracht. Sinds begin vorige week zijn demonstraties met trekkers niet meer op voorhand verboden. Het blokkeren van wegen is niet toegestaan, net zoals het binnenrijden van het stadscentrum van Groningen.

Niet alle gemeenten hanteren dezelfde regels rondom het aanmelden van demonstraties. Zo wil de gemeente Loppersum bijvoorbeeld slechts 24 uur van tevoren weten of er een actie komt. Westerwolde is juist een tandje strenger: daar moeten acties vijf werkdagen van tevoren worden aangekondigd.

De Black Lives Matter-demonstratie op 2 juni op de Grote Markt was ook niet op tijd aangekondigd Woordvoerder gemeente Groningen

Die tijden zijn desondanks niet in beton gegoten. 'De Black Lives Matter-demonstratie op 2 juni op de Grote Markt was ook niet op tijd aangekondigd', zegt een woordvoerder van de gemeente Groningen, waar men 48 uur hanteert. 'Sterker nog, die hebben zich helemaal niet gemeld. We hebben als gemeente ‘s ochtends contact met de organisatie gezocht, om één en ander te organiseren.’

Demonstranten tijdens de Black Lives Matter-protestactie op de Grote Markt in Stad. (Foto: ANP)

FDF naar Bilthoven

Sieta van Keimpema, voorvrouw van FDF, laat weten dat boeren zijn opgeroepen om naar Bilthoven te komen. ‘Dat is een landelijke actie bij het RIVM’, zegt ze. ‘Lokale acties in Groningen zijn mij niet bekend.’ Desondanks kan het verkeer mogelijk wel hinder ondervinden van boeren die woensdag met hun trekker naar Bilthoven afreizen.

De actie bij het RIVM is overigens verboden: de Veiligheidsregio Utrecht sluit afritten richting het RIVM af. Er wordt onder andere gevreesd voor verkeersopstoppingen die ook consequenties kunnen hebben voor het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Om die reden zegt de Veiligheidsregio tegen RTV Utrecht dat het in gesprek is met FDF om te zoeken naar alternatieve locaties.

Mark van den Oever en Sieta van Keimpema van Farmers Defence Force bij het Binnenhof. (Foto: ANP)

Niet gegarandeerd rustig

Dat FDF niks weet van lokale acties betekent overigens niet dat het gegarandeerd rustig blijft in de provincie Groningen. Van Keimpema heeft eerder al aangegeven dat zij niet van alle acties op de hoogte is. Het kan dus alsnog zijn dat er wel dingen in Groningen georganiseerd worden, maar dat zou dan buiten FDF om gebeuren.

Het blijft ook nog de vraag hoe trekkers vanuit Groningen in Bilthoven komen. Over de snelweg rijden is nog steeds niet de bedoeling. Van Keimpema vertelt dat op sommige plaatsen de politie een stoet trekkers naar het RIVM begeleidt. Of dat ook geldt voor de politie in Groningen is onduidelijk. Een politiewoordvoerder laat desgevraagd weten niet in te willen gaan op de rol van de politie die dag.

Boeren uit Groningen en Drenthe verzamelen bij een wegrestaurant voordat ze naar Den Haag gaan. (Foto: ANP)

Landelijke actiedag

FDF riep Nederlanders eerder op om komende woensdag thuis te gaan werken. De organisatie zou tijdens een 'landelijke actiedag' in opstand willen komen tegen de plannen van minister Carola Schouten van Landbouw. Die wil dat boeren vanaf september minder eiwitten gaan gebruiken in krachtvoer. Die maatregel moet zorgen voor minder stikstofuitstoot.

