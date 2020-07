Burgemeester Midden-Groningen: 'Zeg het met bloemen'

Hij roept hen op zelfgemaakte bloemen aan te leveren voor het opfleuren van de bouwhekken rondom Het Kielzog in Hoogezand. Dit huis van cultuur en bestuur wordt momenteel verbouwd en uitgebreid.

'We hebben elkaar hard nodig'

Hoogendoorn: 'Wij willen graag dat mensen weten wat daar allemaal in dat gebouw gebeurt. Daar zit het theater, de muziekschool, de bieb, maar ook het gemeentehuis. Dat is allemaal voor de bewoners bedoeld. Daarom is het goed hen daar bij te betrekken en dat ze op een positieve manier ermee bezig zijn. Daar hebben we best wel behoefte aan, denk ik. We hebben de afgelopen maanden ervaren dat we elkaar hard nodig hebben, dat we oog moeten hebben voor elkaar.'

Werkzaamheden bij het Kielzog in Hoogezand (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Geen echte bloemen

Gebreide of gehaakte bloemen dus. Waarom geen echte? 'Ja, dan ben je snel klaar. Als je bloemen haakt of breit, dan ben je er ook echt mee bezig. Dan is het meer van je zelf, dan dat je een bloem plukt of koopt. Kortom, laat je hart spreken, zeg het met bloemen.' Gaat u zelf ook meedoen? Aarzelend: 'Nou, ik zelf niet, ik ben niet zo creatief. Maar mijn vrouw is al wel enthousiast.'

Haaksessies

Om de inwoners aan te moedigen aan te haken, komen er na de vakantie speciale brei- en haaksessies, die de bibliotheek organiseert. Maar zelf thuis of op de camping aan de slag gaan, kan ook natuurlijk. De staaltjes huisvlijt kunnen vóór 15 september worden ingeleverd bij een van de bibliotheken die de gemeente rijk is.

Eind september worden de bloemen aan de hekken vastgemaakt. Overigens is het de bedoeling dat het vernieuwde Kielzog mei volgend jaar wordt opgeleverd.