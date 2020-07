Lopend vuur: Klimaatverandering moeten we accepteren

IJsberen kunnen mogelijk al rond het jaar 2100 uitgestorven zijn als gevolg van de klimaatverandering. Een nieuw wetenschappelijk onderzoek toont aan dat de kans groot is dat het roofdier binnen de tijdspanne van een mensenleven nagenoeg is verdwenen, tenzij er meer wordt gedaan om de klimaatverandering tegen te gaan.

De dieren, die in het Noordpoolgebied leven, kunnen maandenlang vasten. Maar met de opwarming van de aarde duurt de periode zonder ijs steeds langer. Zo hebben ze minder tijd voor de jacht, stellen onderzoekers in het tijdschrift Nature Climate Change.

Om klimaatverandering tegen te gaan zijn erg veel ingrijpende maatregelen nodig. Of we daarmee de ijsbeer kunnen redden en of we daarmee ons klimaat aangenaam houden, hangt af van welke maatregelen we acceptabel vinden. Hoe denk jij over dit onderwerp?

