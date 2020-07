Bioloog staat perplex: 'Ik heb er gewoon nóg eentje gevangen!'

En dat allemaal tijdens opnames van een reportage voor RTV Drenthe.

Zeldzame vondst



Toen Middelbos begin vorige maand de mannelijke versie van de kever ving, zorgde dat voor veel enthousiasme onder natuurliefhebbers. De kever is namelijk voor het laatst in Drenthe gezien in de jaren '50. 'De kever is de laatste jaren erg achteruit gegaan in Nederland', legt de bioloog uit.

'Compliment voor De Onlanden'

Dat er nu dus steeds meer gestreepte waterroofkevers in De Onlanden worden gespot, zegt volgens Middelbos veel over het beheer van het gebied.

'Deze kever zegt veel over of een watersysteem gezond is. Op veel plekken in Nederland, zoals hier in De Onlanden, doen ze erg hun best om met beheer de waterkwaliteit weer omhoog te brengen.'

'Het vinden van deze soort laat zien dat al dat harde werk waarschijnlijk zin heeft en dat de waterkwaliteit hier omhoog is gegaan. Dus: of de kevers zijn terug, of ze waren er nog wel maar dan in heel kleine aantallen en dan zou het nu beter met ze gaan', aldus een enthousiaste Middelbos.

Schepnet

De natuurliefhebber is onlangs afgestudeerd als bioloog aan de Rijksuniversiteit Groningen. Regelmatig gaat Middelbos er met zijn schepnet op uit in de natuur, op zoek naar kevers, insecten of andere dieren. 'Ja, dat overenthousiasme voor de natuur zat er altijd al in. Op mijn twaalfde zat ik al bij een natuurvereniging en vanaf toen heb ik steeds meer geleerd.'

Als er een mannetje en een vrouwtje is, dan... nou ja, dat begrijp je natuurlijk wel Rick Middelbos - Bioloog

Begin deze maand fietste Middelbos terug van vrienden richting Groningen toen hij nog even met zijn schepnet De Onlanden in dook. Plotseling had hij de mannelijke gestreepte waterroofkever in zijn net. Gisteren bracht natuurnieuwswebsite Nature Today de vondst naar buiten.

Onderzoek

Dit najaar begint Middelbos aan een verspreidingsonderzoek van de gestreepte waterroofkever. 'Maar dit is toch al bizar, dat ik wil laten zien hoe ik er een heb gevonden en nu plotseling ook een vrouwtje aantref', vertelt hij enigszins beduusd.

'Dit is een goed teken, want als er een mannetje en een vrouwtje is, dan... Nou ja, dat begrijp je natuurlijk wel', lacht hij tot besluit.

