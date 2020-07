Stadjer en Nietapper staan terecht voor moord

De rechtbank in Assen. (Foto: Kim Stellingwerf/RTV Drenthe)

De rechtbank in Assen buigt zich dinsdag voor het eerst over de zaak tegen twee mannen die worden verdacht van het doden van een 62-jarige inwoner van Nietap. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) zijn een 39-jarige Nietapper en een 47-jarige Stadjer daarvoor verantwoordelijk.

Omdat het duo ruim drie maanden in voorarrest zit, vindt vandaag de eerste openbare zitting plaats, schrijft RTV Drenthe.

Volgens het OM hebben de twee het slachtoffer, de buurman van de 39-jarige verdachte, zo zwaar mishandeld dat hij een aantal dagen later aan zijn verwondingen is overleden. Het OM verdenkt het duo van moord, dan wel zware mishandeling met de dood tot gevolg.

Bekenden van het slachtoffer

'Over de inhoud van de zaak wordt waarschijnlijk weinig gezegd. Ik ben vooral benieuwd naar de stand van zaken van het onderzoek. Daar krijgen we vandaag meer over te horen', zegt advocaat Cees Eenhoorn, die de Drentse verdachte bijstaat.

Mijn cliënt bracht geregeld eten bij het slachtoffer en zorgde voor hem Cees Eenhoorn, advocaat

'Mijn cliënt kende het slachtoffer goed. Het was zijn buurman. Hij kwam er vaak, bijvoorbeeld om eten te brengen of andere dingen te doen om voor hem te zorgen', aldus Eenhoorn. Volgens hem kampte het slachtoffer met gezondheidsproblemen en is dat ook gebleken uit de sectie op zijn lichaam. 'De andere verdachte kende het slachtoffer ook en kwam eveneens geregeld bij hem.'

'Kleinere rol'

Het geweld in de woning van het slachtoffer vond volgens de advocaat plaats in de vroege ochtend van 9 april. Eenhoorn: 'De aanleiding? De buurman zou iets van ze hebben afgepakt.' Wat dat geweest is, wil hij niet zeggen.

Zijn cliënt zegt een kleinere rol te hebben gespeeld bij het geweld. Het was volgens Eenhoorn ook de 39-jarige man uit Nietap die later die ochtend 112 belde voor het slachtoffer. Hij werd naar een ziekenhuis in Groningen gebracht, waar hij op 14 april overleed.

Kansloos

De verdachte uit Nietap komt vandaag niet naar de zitting en maakt ook geen gebruik van een videoverbinding vanuit de gevangenis, zegt Eenhoorn. Hij vraagt ook niet om vrijlating voor zijn cliënt. Dat verzoek is op dit moment kansloos, verwacht de Groninger advocaat.

Of de andere verdachte uit Stad wel komt, is onduidelijk. Zijn advocaat was niet bereikbaar voor commentaar. Het Openbaar Ministerie wil voorafgaand aan de pro-formazitting niets kwijt. De inhoudelijke behandeling van de zaak staat gepland voor begin november.

