Donar begint op 3 oktober en ‘hopelijk met MartiniPlaza voor tweederde gevuld’

In MartiniPlaza is normaal gesproken plaats voor 4.350 toeschouwers.

Tweederde aan publiek

‘We werken nu met een scenario om met ongeveer twee derde aan publiek in MartiniPlaza te mogen. In principe is dat plan klaar, alleen formeel mag dat nog niet, omdat we daarin beperkt de ‘anderhalve meter eis‘ los willen laten. Dan kom je maximaal voor, achter of naast vijf personen te zitten binnen anderhalve meter. Dat ligt op dit moment bij het NOC*NSF en dat proberen we voor elkaar te krijgen bij sportwedstrijden’, legt de Gert-Jan Swaving, secretaris van Donar, uit.

We hebben tot nu toe onze hoop gevestigd op de variant waarbij we MartiniPlaza voor tweederde kunnen vullen Gert-Jan Swaving - secretaris Donar

‘Altijd meer dan honderd’

‘Als dat niet lukt, dan gaan we natuurlijk met de ‘anderhalvemeterregel’ in acht nemend een indeling in de zaal maken, die zo optimaal mogelijk is, zodat we zo veel mogelijk toeschouwers toe kunnen laten. En dat zijn er natuurlijk altijd meer dan honderd, maar hoeveel meer precies weet ik ook niet, omdat we tot nu toe onze hoop hebben gevestigd op de variant waarin we twee derde kunnen vullen. Dan hebben we in principe genoeg plek voor onze businessclub en al onze seizoenkaarthouders,’ aldus Swaving.

Behalve Donar hebben zich op dit moment nog zeven clubs ingeschreven voor de Dutch Basketball League (DBL). Daar komen mogelijk nog drie nieuwe clubs uit Gelderland, Den Haag en Almere bij. Apollo Amsterdam probeert genoeg geld bij elkaar te krijgen om terug te keren in de DBL.

Twee scenario's

De organisatie van de DBL heeft twee scenario's opgesteld wat betreft de competitie-indeling en het speelschema. Tot en met tien deelnemende ploegen wordt een reguliere competitie met aansluitend play-offs gehanteerd.

Als er elf of twaalf clubs meedoen, worden ze na een 'halve' competitie opgesplitst in twee poules. De beste acht gaan daarna de play-offs in. Clubs kunnen zich tot 1 september inschrijven.

