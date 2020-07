Kringloopbakfiets in Korrewegwijk haalt afval op: 'Binnen halve dag al vol'

Het idee ontstond tijdens de coronacrisis. In de Korrewegwijk in Groningen hebben straten eens en soms twee keer per jaar een 'milieustraat', waar bewoners hun grofvuil kwijt kunnen. Maar door de crisis ging dat even niet door, zegt Heusdens.

Had nog een bakfiets staan

'En bij mij in de straat werd op dat moment ook nog eens geschilderd, waardoor de mensen juist erg veel behoefte hadden aan een dienst waar ze hun grof vuil kwijt konden', zegt Heusdens.

En Heusdens had toch nog een bakfiets staan. 'Die heb ik een paar jaar geleden aangeschaft, toen de gemeente ophield met het ophalen van grofvuil. Met die bakfiets hielpen we mensen hun vuil te transporteren naar de milieustraat.'

Rob Heusdens naast zijn kringloopbakfiets (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Wat Heusdens dezer dagen doet is het volgende: 'Ik zet de bakfiets ergens in een straat en schrijf een briefje: 'Hebt u grofvuil of kringloop, doe het in de bak. Als-ie vol is, even bellen'. Vervolgens doen we er een dekzeil overheen, en brengen we die bak met een aantal vrijwilligers naar de milieustraat.'

Het is een soort open container, waar iedereen wat in kan doen. Of uithalen. Want ook dat is kringloop Rob Heusdens - initiatiefnemer kingloopbakfiets

Ja, geeft Heusdens toe: het is een soort van kleine container. 'Maar wel een open container, waar iedereen wat in kan doen. Of uithalen. Laatst zag ik dat er een lamp in stond, maar een uur later was ie door iemand meegenomen. Kan prima, want ook dat is kringloop.'

Binnen halve dag vol

Geldt de service voor de hele Korrewegwijk? Heusdens: 'Nou ja, ik heb één bakfiets. Ik kan nu niet de hele wijk bedienen, maar dat zou in de toekomst misschien kunnen. We doen in ieder geval de Oude en Nieuwe Indische buurt, en daarnaast op aanvraag.'

Het initiatief loopt bijzonder goed. 'Laat ik het zo zeggen: in iedere straat waar ik tot nu toe ben geweest, was de bakfiets binnen een halve dag helemaal vol. Zelfs zo vol dat er dingen naast werden gezet. Nou is dat natuurlijk niet de bedoeling. Mensen moeten dan even bellen, dan kom ik een dag later terug.'

Behoefte enorm

De behoefte blijkt enorm, weet Heusdens, omdat het aantal keren dat de bewoners hun grofvuil via de gemeente kwijt kunnen niet toereikend is. Bovendien behoren de mensen in de wijk nu eenmaal niet tot de meest draagkrachtige.

'Klopt', zegt Heusdens. '45 euro voor een kuub, of een container huren is voor veel mensen hier te duur.'