SP: 'Gemeente moet flink handhaven tegen uitgaansdrukte in Stad'

'De gedachte dat mensen wel weggaan uit de binnenstad wanneer het te druk is, is op niets gebaseerd', zegt fractievoorzitter Jimmy Dijk van de grootste oppositiepartij in de stad.

'Ik maak me er echt grote zorgen over het feit dat het soms veel te druk is in de binnenstad', zegt Dijk. 'Zelf heb ik het ook gezien, anderhalve week geleden. Het was veel te druk, in sommige kroegen, maar ook buiten.'

Elders heil zoeken

Burgemeester Schuiling liet afgelopen week weten weinig te zien in het inzetten van extra gemeentelijke stewards in de Groningse nacht, om zo de drukte in de stad te spreiden.

De gemeente hoopt verder dat mensen, als ze tot drie keer toe horen dat het binnen te druk is, elders hun heil gaan zoeken. Daardoor zou het rustiger moeten worden in de binnenstad. Gehandhaafd op drukte wordt er echter niet. Afgelopen weekend bleek het opnieuw erg druk tijdens uitgaanstijden.

'Flink handhaven'

'De burgemeester moet nu toch nadenken over het controleren van de stromen mensen in de binnenstad', zegt Dijk.

'De gemeente moet niet alleen maar wijzen op de eigen verantwoordelijkheid van mensen, er moet gewoon flink gehandhaafd worden. Als het in de kroegen te druk is moeten er mensen uit of de tent moet sluiten. En ook op straat moet de gemeente meer doen. Horecaondernemers zeggen terecht dat de gemeente op straat verantwoordelijk is voor de drukte.'

In rijen voor kroegen wordt de anderhalvemeter echt niet nageleefd Jimmy Dijk, SP

Crowd control

De gemeente kan bijvoorbeeld meer inzetten op crowd control, stelt Dijk, die wil dat er 'een goed pakket' komt. Op die manier kan de komst van grote stromen mensen worden begeleid. Het wordt ook ingezet bij grote evenementen als wedstrijden van FC Groningen en Koningsdag.

Ook de komst van looproutes in de stapnachten is wat Dijk betreft een optie. 'In de Herestraat werkt dat prima', zegt de SP'er, die ook erkent dat mensen die onder invloed zijn zich vaak niet heel gedwee naar de richtlijnen gedragen.

Rijen voor horecagelegenheden moeten wat Dijk betreft in ieder geval verleden tijd zijn. 'Dat is vragen om problemen. In die rijen wordt de anderhalvemeterregel echt niet nageleefd.'

Geen versoepeling, maar steun

Wat Dijk betreft moeten de coronamaatregelen in de horeca niet worden versoepeld. 'Wel moet er meer financiële steun komen voor horecaondernemers. We vragen daarom aan de burgemeester om daarvoor te pleiten bij het Rijk.'

'Geef juist nu de ruimte'

Niet iedereen is het eens met Dijk. Studentenpartij Student&Stad wijst juist op de eigen verantwoordelijkheid die stappers kunnen nemen. 'Zoek bijvoorbeeld de cafeetjes aan de rand van de stad op, daar is het betrekkelijk rustig', zegt Steven Bosch namens die partij.

'Op die manier kan je de hele zomer een fijn uitgaansleven hebben. Als je het nu verpest, heb je er de rest van de zomer last van.'

De gemeente beraadt zich nog op vragen over het nemen van extra maatregelen tijdens de stapavonden.

