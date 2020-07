Verdachten ontploffing in Beijum volgende week voor de rechter

De flat in Beijum die door de explosie is verwoest (Foto: ProNews)

Twee verdachten van de brand met ontploffing aan de Wibenaheerd in de stad-Groninger wijk Beijum, verschijnen volgende week donderdag voor de rechtbank in Assen.

Op 1 mei van dit jaar ontstond er brand in de portiekwoning, waarna een ontploffing volgde die de voor- en achtergevel uit het pand blies. Ook de binnenmuren sneuvelden door de kracht van de explosie. Door de ontploffing werden vier woningen onbewoonbaar verklaard.

Plofkraken

In de ontplofte woning werd de explosieve stof TATP ontdekt. Deze springstof wordt onder meer ingezet bij plofkraken. Ook vonden de onderzoekers zogenoemde pizzaschuiven die criminelen gebruiken om explosieven in het binnenste van een pinautomaat te duwen.

Drie verdachten waren in beeld: de 27-jarige bewoner, een 20-jarige vrouw die op dat moment te gast was in de woning en een 27-jarige kennis van beiden. Het Openbaar Ministerie verdenkt alle drie van het voorbereiden van plofkraken.

Zwijgrecht

De bewoner en de kennis van de man staan terecht. De eerste beroept zich tot nu toe op zijn zwijgrecht. De kennis ontkent ook in alle toonaarden. De 20-jarige vrouw, die ook alle betrokkenheid ontkent, is inmiddels vrijgelaten.

Medewerkers van de brandweer, de woningbouwcorporatie en politie hebben aangifte gedaan, omdat de verdachten zwegen over de gevaarlijke stoffen die in de woning lagen. Hierdoor had het slecht kunnen aflopen met de hulpverleners, die zich in en rond de woning begaven.

De rechtszaak in de Asser rechtbank is een zogeheten pro forma zitting. De zaak wordt pas later inhoudelijk behandeld.

