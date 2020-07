Gemeente Oldambt sluit nog twee panden na drugsvondsten

Op last van burgemeester Cora Yfke Sikkema van Oldambt zijn deze week in Winschoten twee panden gesloten omdat er bij invallen in februari van dit jaar drugs werden gevonden.

Het gaat om om twee bedrijfspanden aan de Transportbaan en de M.J. van Olmstraat, waar eerder hennepplantages werden aangetroffen. In februari van dit jaar werden in een gezamenlijke actie van de politie, de FIOD en de gemeente op meerdere plekken in Winschoten invallen gedaan.

Half jaar op slot

Aan de Blijhamsterstraat in de Winschoter binnenstad werd in een pand ook een hennepkwekerij ontdekt. Dit pand werd daarna door de burgemeester voor een half jaar op slot gedaan.

Om diezelfde maatregel ook bij de panden aan de M.J. van Olmstraat en de Transportbaan, waar ook hennepplantages zijn gevonden, te laten gelden, moest de (voorzieningen)rechter eerst een uitspraak doen. Die heeft eind vorige week groen licht gegeven.

De twee bedrijfspanden gaan voor een half jaar op slot. Ook in de gemeente Westerwolde is eerder dit jaar een drugsinval gedaan in een pand aan de Bosweg in Sellingen. Dat gaat op last van burgemeester Jaap Velema voor drie maanden dicht.

Lees ook:

- Burgemeester sluit drugspand Winschoten: 'Criminaliteit loont niet'

- Bewoners ‘drugsflat’ Winschoten: 'Bezoek van burgemeester geeft vertrouwen'