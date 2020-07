Met de auto of op de trekker naar Bilthoven? Groningse boeren zijn er nog niet uit

De Groningse boeren beraden zich vanavond over de oproep van Farmers Defence Force (FDF) om woensdag met de auto naar de protestactie bij het RIVM in Bilthoven te komen.

Actieleider Piet Postma van de groep FDF-boeren uit het noorden en westen van de provincie laat alle mogelijkheden open: 'Of we nou met auto of met de trekker of misschien wel met de trekker op diepladers naar het RIVM gaan, bespreken we straks. En we gaan daar ook vanavond niks over zeggen.'



'Vraag je eerst maar eens af waarom de Veiligheidsregio Utrecht bang is voor onze trekkers, dat ze dat hebben verboden. Er gaat hoe dan ook morgen wat gebeuren', aldus Postma.

Zijn collega Wim ten Den namens de groep uit Westerwolde kan ook nog niks zeggen over de plannen van de Groningers: 'We gaan daar om tien uur over vergaderen.'

Verboden voor trekkers

Eerder vandaag verbood waarnemend burgemeester Peter den Oudsten van Utrecht, als voorzitter van de veiligheidsregio Utrecht, het demonstreren met landbouwvoertuigen op de openbare weg, op parkeerplaatsen en op alle andere openbare plekken in de provincie Utrecht.

Het verbod geldt voor vandaag en morgen en treft dus de actie die boeren willen houden.

Risico's

Volgens Den Oudsten kan de demonstratie niet 'veilig, ordentelijk en gezond' verlopen als er een onbekend aantal tractoren naar De Bilt komt. Dat levert volgens hem ernstige risico's op voor het verkeer, belemmert hulpdiensten in hun werk en geeft kans op wanordelijkheden, zo lieten de gemeente De Bilt en de veiligheidsregio weten.

De vlog van FDF-voorman Mark van den Oever.

'Kom met de auto'

In een reactie daarop liet Jos Ubels van FDF weten dat het doel te groot is om de actie op korte termijn af te blazen. 'We denken met de trekker meer te bereiken, maar afblazen is geen optie.'

Hij roept iedereen op om met de auto te komen, meldt RTV Drenthe.



