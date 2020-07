Dorpshoofd Ben Schomaker zwaait af: ‘De brand staat altijd op ‘t netvlies’

Toen Schomaker met Toutenhoofd toetrad tot het bestuur van Dorpsbelangen, stond Musselkanaal er niet goed bij. De bibliotheek en jongerencentrum Kameleon vertoefden in een stokoud pand, het centrum lag er verloren bij en de wensen van inwoners uit het dorp werden op het gemeentehuis in Stadskanaal niet gehoord.

Burgemeester Galama liet het dorp weten dat we ons niet teveel moesten verbeelden, Musselkanaal hoefde niet zoveel te verwachten. Dat was niet de juiste boodschap Ben Schomaker

In februari 2013 komt het college van Stadskanaal langs voor een bewonersavond. De Kameleon zit tjokvol.

‘Burgemeester Galama liet het dorp weten dat we ons niet teveel moesten verbeelden, Musselkanaal hoefde niet zoveel te verwachten. Dat was niet de juiste boodschap. Musselkanaalsters lieten massaal weten wat er mis was. Er kwam een puntenlijst met meer dan 100 punten wat er verbeterd moest worden in het dorp.’

Intensieve lobby

Schomaker en Dorpsbelangen startten een intensieve lobby om de problematiek van het dorp op de kaart te zetten. Met succes, want het gemeentebestuur maakte geld vrij voor de aanpak van het centrum en ook de provincie legde geld op tafel voor de herinrichting van het dorp. Ook woningcorporatie Lefier deed een duit in het zakje: 80 verouderde sociale huurwoningen werden gesloopt, en Musselkanaal krijgt er 40 nieuwe huurwoningen voor terug.

‘De prognoses lieten zien: Musselkanaal krimpt. Maar de boel was in gang gezet.’

Weer toonbaar

In 2018 leek het de goede kant op te gaan, delen van Musselkanaal werden opgeknapt en het dorp was weer toonbaar aan haar inwoners. Tot de nacht van 20 op 21 september 2018. Er brak brand uit in het pand van rijwielhandelaar Rolfes en 8 winkelpanden brandden tot de grond toe af.

Een Musslekanaalster zit zo in elkaar dat we samen schouder aan schouder staan. We hadden zoiets van: ‘Kop d’r veur! Ben Schomaker over de brand van 2018

‘Die brand staat op mijn netvlies gegrift’, zegt Schomaker. ‘Maar een Musslekanaalster zit zo in elkaar dat we samen schouder aan schouder staan. We hadden zoiets van: ‘Kop d’r veur!’ Wat heel mooi was, dat gedeputeerde Eelco Eikenaar op eigen initiatief een kijkje wilde nemen en gebak voor ons meebracht. Ook de gemeente en woningcorporatie Lefier leefden mee. Dat deed ons heel goed.’

Gapend gat

Ruim twee jaar later is het vooruitzicht positief. Er ligt weliswaar een gapend gat, maar ondernemer Michael Rolfes is voornemens een nieuw pand te bouwen op de plek waar de brand uitbrak.

‘Dat is heel goed nieuws, heel belangrijk voor het dorp’, reageert Schomaker. Hij kan met een gerust hart afscheid nemen.

Mooi maar intensief

‘Het waren acht mooie, maar ook intensieve jaren. We hebben hier samen veel voor elkaar gekregen. Daarbij heb ik ook altijd steun gehad van mijn vrouw, dat heb je ook nodig. Maar nu komt de tijd om te genieten. Ik word in september 69 jaar. Waar anderen bijvoorbeeld een rondje gingen fietsen, zat ik weer op het gemeentehuis te vergaderen. Dat is nu voorbij. Maar daarnaast zal ik niet stilzitten, we vervelen ons nog lang niet’, lacht Schomaker.

