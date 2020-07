GGD Groningen neemt recordaantal coronatests af

De uitslagen van al die tests worden woensdagmiddag verwacht, maar de GGD verwacht dat er een toename is van het aantal besmettingen. ‘We denken dat het reizen binnen Nederland en naar het buitenland zal leiden tot meer besmettingen. Dat houden we nauwlettend in de gaten’, zegt een woordvoerder van de GGD.

Het maandag aantal afgenomen tests is fors meer dan normaal. Vorige week werden er dagelijks gemiddeld 380 tests afgenomen.



Nieuwe besmettingen in Groningen

De GGD heeft in de afgelopen twee dagen ook twee nieuwe besmettingen gevonden. Daarmee komt het totaal aantal besmette Groningers op 373. Die gevallen zijn vorige week getest en komen dus niet uit de groep van 525 geteste Groningers.



Virusverspreiding neemt toe

Landelijk neemt de verspreiding van het coronavirus weer toe. Het aantal besmettingen is in een week tijd verdubbeld van 534 naar 987. Het percentage positieve tests steeg met twee derde Ook het besmettingsgetal is boven de kritieke lijn van 1 uitgekomen en is nu 1,29. Dat betekent dat 100 coronapatiënten samen 129 anderen besmetten. Dat getal moet onder de 1 zijn zodat de verspreiding van het virus afneemt.



