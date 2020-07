Nieuwe Bourtanger brug houdt gemoederen bezig: 'Gemeente heeft brugdek doorgedrukt'

Er zou namelijk teveel kunststof in de brug verwerkt zitten. En dat strookt in de ogen van sommige bewoners niet met het historische waarde van de brug. Vooral het grijze composiet dat op het brugdek ligt is hen een doorn in het oog.

Plastic fantastic

Eén van die bewoners is Herman Muntinga. Hij is content met hoe de brug eruitziet, maar niet met het brugdek. 'Dat is wat mij betreft teveel plastic fantastic', zegt Muntinga, die al 24 jaar in de Vesting woont. 'Dat had beter gekund.'

Het brugdek doet afbreuk aan de brug. Het is licht en ziet eruit als plastic Bewoner Herman Muntinga

Muntinga stoort zich vooral aan de kleur. 'Het is heel erg licht, waardoor het er heel erg uitziet als plastic. En de middenbaan heeft niet het model van een plank, maar is één vlakke baan. Dat doet gewoon afbreuk aan de opbouw van de brug, die wél origineel is.'

'Dat is handwerk, daar wordt veel tijd in gestoken. Maar vervolgens wordt er zo'n racebaanachtig iets overheen gelegd. Dat vind ik gewoon jammer.'

Het doet wat Muntinga betreft afbreuk aan de Vesting. 'We hebben hier een prachtige vesting. Ook al is het een reconstructie, het is wel heel mooi gedaan', zegt hij.

Racebaanachtig, vinden sommige bewoners (Foto: Nico Swart/RTV Noord)

Van geen kwaad bewust

De gemeente Westerwolde is zich van geen kwaad bewust. 'Tijdens de voorbereiding van de renovatie van de vestingbruggen hebben wij drie keer overleg gevoerd met de belangenpartijen in Bourtange: de stichting Vesting Bourtange, plaatselijk belang, de bewonersvereniging en de ondernemersvereniging. De bruggen krijgen composieten brugdekken, dat is van tevoren uitgebreid besproken en hiermee heeft men ingestemd', aldus de gemeente.

Omdat er minder tropisch hardhout wordt gebruikt gaan de gekozen brugdekken drie keer langer mee, zijn ze goedkoper en makkelijker in het onderhoud Gemeente Westerwolde

De gekozen brugdekken zijn duurzaam, zegt de gemeente, 'omdat er minder tropisch hardhout wordt gebruikt. Ze gaan daardoor drie keer langer mee, zijn goedkoper en makkelijker in het onderhoud. Na ongeveer drie maanden is het beeld gelijk aan de kleur van het hout omdat het vergrijst.'

Doorgedrukt

Bewoner Henk Hebers, lid van één van de genoemde belangenpartijen: 'Ik heb bij die gesprekken gezeten, en we zijn niet eenstemmig akkoord gegaan met deze uitvoering. Er waren ook voorstanders van een houten brugdek, maar de gemeente heeft dit brugdek naar mijn idee een klein beetje doorgedrukt, vanwege de financiën.'

En dat de zijkanten misschien nog wat verkleuren en daardoor op hout gaan lijken? 'Dat hopen we dan maar', zegt Hebers.

