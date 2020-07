Meters maken voor nieuwe kattenren in dierentehuis de Achtste Hemel

Dierentehuis de Achtste Hemel in Bourtange houdt een alternatieve vierdaagse om geld in te zamelen voor een nieuwe kattenren. Volgens beheerder Hanneke Mol is de sponsorloop hard nodig.

'De kattenren is onze prioriteit. Onze katten kunnen niet allemaal even goed met elkaar opschieten. Met een nieuwe kattenren kunnen ze elkaar af en toe ontvluchten.'

Stappenteller

De Achtste Hemel Vierdaagse is een sponsorloop met het motto: ‘lopen voor de uitloop, de buitenren voor katten’. Mol draagt vier dagen lang een stappenteller en een ieder die dat wil kan haar stappen sponsoren. Het externe vrijwilligersteam loopt, ieder op eigen wijze, ook mee vanuit de thuissituatie.

Via de facebookpagina van de stichting worden mensen uitgenodigd mee te doen met deze unieke actie. Het idee is geboren omdat de Nijmeegse vierdaagse nu, weliswaar in aangepaste vorm, ook wordt gehouden.

'Normaal gesproken haal ik zo tien kilometer op een dag. Nu misschien nog wel meer, want ik ben natuurlijk extra gemotiveerd', aldus Mol.

Verdubbelen

Dierentehuis de Achtste Hemel is een opvang en hospice voor (op dit moment) meer dan zeventig dieren die nergens anders meer terecht kunnen; zieke, oude en getraumatiseerde dieren die speciale zorg nodig hebben.

De sponsorloop wordt gesteund door stichting Dierenlot, die tot een bepaald bedrag de donaties zal verdubbelen. En dan maar hopen dat het genoeg is voor een veilige vrije uitloop naar buiten voor alle katten in het tehuis.

Wat kan er verder nog verbeterd worden in het dierentehuis? 'Er moeten her en der nog wat puntje op de i, zoals betere bestrating. We zitten hier nog niet zo lang', zegt Mol.

Waarom heeft Mol eigenlijk zo’n groot dierenhart? 'Dat weet ik ook niet. Er zit denk ik een steekje bij me los', lacht ze.



